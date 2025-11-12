21,6 milliárd forint – ekkora értéket képvisel a Mercedes-Benz beruházása, mellyel létrehozza az első magyarországi kutatás-fejlesztési központját. A hírt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be szerdán Kecskeméten. A központtal a tárcavezető szerint a termékfejlesztés korai hardver- és szoftverfejlesztő fázisa is hazánkban valósul majd meg, és megkezdődik a prototípusok tesztelése, a kifejlesztett technológiákat pedig az elektromos platformra épülő új autóknál alkalmazni is fogják.

A Mercedes beruházásához a kormány 4,3 milliárd forint támogatást nyújt, hangzott el az MTI szerint.

A rendezvényen Jörg Burzer, a Mercedes-Benz Group AG termelésért, minőségért és ellátási láncért felelős vezetője arról beszélt, hogy a Mercedes-Benz több mint 40 új és “ráncfelvarrott modellel” az eljövendő években történelme legnagyobb termékoffenzívája előtt áll. Felidézte, hogy miután az elektromos CLA gyártása Rastattban sikeresen beindult, és a brémai gyárban is a GLC-é, ezek után Sindelfingent készítik fel az új, elektromos Mercedes AMG-modellek gyártására. A kecskeméti gyárban a GLB-vel és az új elektromos C-osztállyal pedig két újabb fontos állomás előtt állnak.

A bejelentett projekt kapcsán kiemelte: az eljövendő három évben a prototípusok integrációja és a korai járműfejlesztés az, amin dolgoznak majd az új járműplatformok számára. “Ez a szoros német-magyar vagy magyar-német együttműködés a prototípus-fejlesztés keretében és annak integrálása során lényegesen bővíti a kecskeméti telephely portfólióját az innovativitás és a fejlesztés irányába” – tette hozzá.

Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. termelési igazgatója és ügyvezetője arról beszélt, hogy a kecskeméti gyárban már több mint kétmillió járművet gyártottak, és 2022 óta több mint egymilliárd eurót fektettek gyártósoraik bővítésébe, valamint a digitalizációba és a fenntarthatóságba. A gyártófelület gyakorlatilag megduplázódott, és a jövőben több mint 300 ezer járművet tudnak majd évente előállítani – tette hozzá.

Úgy fogalmazott, “sok jó ötletet a kecskeméti gyártásban fejlesztettünk ki, és exportáltuk őket a Mercedes-Benz termelési hálózatába, a kutatás-fejlesztési központban ezt kívánjuk tovább mélyíteni”.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2012-ben kezdte el tevékenységét Kecskeméten. A folyamatban lévő, több mint 1 milliárd eurós gyárbővítés részeként egy új karosszéria- és összeszerelő üzem épül, valamint létesül egy új akkumulátorbeszerelő-üzem is. A cég árbevétele 2024-ben 4,171 milliárd euró volt, több mint 904 millió euróval elmaradt a 2023-as értéktől. Az autóipari vállalat adózott eredménye tavaly 57,596 millió euróra csökkent az egy évvel korábbi 95,661 millió euró nyereségről.

A vállalat 2024-ben több mint 146 ezer járművet gyártott, munkavállalóinak létszáma mintegy 4500.