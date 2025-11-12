Szigorúan nézve a GLA a Mercedes-Benz legkisebb szabadidőjárműve, de ha valaki nem emelt hasú kupélimuzint szeretne, hanem olyan autót, amely megjelenésében és üléshelyzetében egyaránt a klasszikus terepjárókat idézi, a GLB az ő választása.

Jövőre kifut a modell első generációja, és érkezik helyette a második (világpremier december 8-án!) A formatervről egyelőre nincsenek információk, bár a most közzétett fotókról – amelyeken vastag dérréteg borítja a cég singdelfingeni klímakamrájában kínzott autót – annyi kiderül, hogy megőrzi szögletes, magas építésmódját.

14 fotó

Annál érdekesebbek a belső fényképek, amelyek minden bizonnyal a típus végleges vagy ahhoz nagyon közel álló állapotát mutatják.

A GLB ezek tanúsága szerint felsőbb kategóriás modelleket idéző infotainment csomagot kap – ezen a szinten persze feláras lesz a dupla szélességű MBUX Superscreen, de kétségtelenül jól mutat a kompakt autóban.

A dupla képernyőből plusz digitális műszeregységből álló panel két szélén kör alakú légbeömlő nyílásokat helyeztek el, amelyek ugyanúgy lebegni látszanak a háttér előtt, mint a kijelzők.

A jelenlegi modell tripla központi légbeömlője helyett diszkrét, lapos lamellák kerülnek a középkonzol tetejére, ugyanakkor a kezelőpanel kialakítása hasonló marad.

Átdolgozzák az ajtópanelt is, a kilincs magasabbra kerül, a zseb nyitottabb, az egész szellősebb hatást kelt. Új a padlókonzol és a kormánykerék is, és ahogy korábban már láttuk, a Mercedes visszahozza a küllőkre a mechanikus kapcsolókat (tempomat, hangerő.)

A GLB két és három üléssorral lesz elérhető, az első kettőben az eddiginél nagyobb fejtér teszi kellemesebbé az utazást. A második sorban a lábtér is nőtt, és az ülőlap is hosszabb, így jobb alátámasztást ad a combnak.

Az ötüléses modellen opció, a hétülésesen szériafelszerelés lesz a hosszában tologatható második üléssor, amelyet állítható dőlésszögű háttámlák egészítenek ki.

Az opciós harmadik üléssorra könnyebb lesz a beszállás, mint eddig; egyrészt a második sor hosszabb mozgatási tartománya, másrészt az Easy Entry (beszálláskönnyítő) funkció jóvoltából. A harmadik sori ülések a padlóba hajthatók.

A fotókon a panoráma napfénytető is azonnal látható. A hővédő üveg opcióként szegmensenként, elektromosan elsötétíthető. Szintén opciós a napfénytető csillagmintázatú megvilágítása.