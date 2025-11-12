Izgalmas részleteket mutatnak a január és október közötti adatok a magyar használtautó-piac árkategóriáiról. Míg az egymillió forint alatti kínálatot az Opel Astra, a Suzuki Swift és a Ford Focus uralja, addig a középkategóriában a Golf-Astra-Focus trió a legkeresettebb.

Az 5–10 milliós ársávban a Tesla Model 3 toronymagasan vezet, míg 10 millió forint felett a BMW-k és a Mercedesek tarolnak, de itt is találunk Teslákat a legkeresettebbek között – áll a Használtautó.hu elemzésében.

Az egymillió forint alatti kínálatban a toplista élén az Opel Astra (78 600 érdeklődés) áll, amelyet a Suzuki Swift (74 800) és a Ford Focus (47 200) követ. Ezeket a modelleket az alacsony fenntartási költség, a könnyű alkatrészellátás és a tartós technika tartja a népszerűségi lista élén a legolcsóbb szegmensben.

Az autók átlagára ebben a kategóriában 400–600 ezer forint között alakul, miközben az átlagos életkor meghaladja a 20 évet, és a futásteljesítmény jellemzően 200–270 ezer kilométer körül mozog.

A hazai középkategória (1-5 millió forint) a legnagyobb forgalmú ársáv, ahol a Volkswagen Golf (60 253 érdeklődés), az Opel Astra (55 415) és a Ford Focus (54 758) vezetik a mezőnyt.

Ezeket követi a Škoda Octavia, a BMW 3-as sorozat és az Audi A4, vagyis a szegmensben a praktikum és presztízs már kéz a kézben jár.

Ebben az ársávban az autók átlagára 2,5-3 millió forint, az átlagéletkor 12-15 év, a futásteljesítmény pedig jellemzően 180-240 ezer kilométer között alakul. A Golf és az Astra a tartós népszerűség szimbólumai, miközben a fiatalabb vásárlók körében az olcsóbb kompakt BMW-k és Audik is népszerűek.

5-10 millió forint között egyértelmű fordulat látszik: a Tesla Model 3 messze a legnépszerűbb modell 24 ezer érdeklődéssel, toronymagasan megelőzve a hagyományos márkákat. A Škoda Octavia, Suzuki Vitara és Toyota Corolla is erősek ebben a szegmensben, de a Tesla előretörése jól mutatja, hogy a villanyautók iránti kereslet a használtpiacon is töretlen.

Az autók átlagára 6–8 millió forint, az átlagéletkor 4-6 év, az elektromos modellek pedig a legfiatalabbak és legkevesebbet futottak jellemzően 60–130 ezer kilométer közötti futásteljesítménnyel. Az SUV-kat a Toyota C-HR és a BMW X-sorozat képviseli az árkategóriában.

Tízmillió forint fölött a német luxusmárkák dominanciája továbbra is megkérdőjelezhetetlen. A BMW X-sorozat vezeti a listát (27 000 érdeklődés), mögötte a Mercedes-Benz GLE-osztály és a Tesla Model Y következik. A toplista első tíz helyéből hatot a BMW és a Mercedes modelljei foglalnak el, de két Tesla is bekerült – a Model Y és a Model 3 -, ami jelzi, hogy az elektromos autók már a luxuskategóriában is versenyképes alternatívává váltak.

A prémiummodellek átlagára 14–22 millió forint, átlagéletkoruk 3–5 év, és jellemzően 60–100 ezer kilométert futottak.

