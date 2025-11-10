Az év első kilenc hónapjában 10 976 közúti balesetet jegyeztek fel Magyarországon – ez ugyan 222-vel kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban, de a szám így is magas. A halálos balesetek száma több mint 12 százalékkal csökkent (43 emberrel kevesebben vesztették életüket, mint 2024-ben), a hazai közutak továbbra sem nevezhetők biztonságosnak.

A KSH statisztikái szerint a legtöbb baleset még mindig emberi tényezőre vezethető vissza.

A balesetek harmadát (3573 esetet) az elsőbbségadás figyelmen kívül hagyása okozta,

míg a második leggyakoribb ok a sebesség helytelen megválasztása volt (2893 eset).

A kanyarodás szabályainak megsértése pedig 1954 esetben végződött balesettel.

Szakértők szerint azonban ezek mind a gyorshajtásra vezethetők vissza.

A túl nagy tempó az oka annak, hogy sokan nem adnak elsőbbséget, vagy nem tudják időben, biztonságosan befejezni a megkezdett manővert, előzést. Gyakori, hogy a vétlen fél sem reagál időben – későn fékez, vagy nem hagy helyet a szabálytalankodónak –, így a baj elkerülhetetlenné válik.

A helyzetet súlyosbítja, hogy ismét emelkedett az ittas vezetés aránya: míg tavaly rekordalacsony, 7 százalékos volt, idén újra 8 százalékra nőtt. Ráadásul egyre több balesetet okoznak mikromobilitási eszközök, például e-rollerek: 2025-ben eddig 545 ilyen esetet regisztráltak, többet, mint amennyi meggondolatlan előzésből történt (440).

A gyalogosok sem mentesülnek a felelősség alól

Hibájukból 402 baleset történt, és összesen 398 esetben végződött személyi sérüléssel. Sokszor a úttesten való szabálytalan átkelés okozza a bajt – például piroson, tiltott helyen, vagy takarásból lépnek az útra. Előfordul, hogy telefonozás, zenehallgatás vagy egyszerű figyelmetlenség miatt nem érzékelik a veszélyt.

Tragikus példák mutatják, mennyire végzetes lehet ez a felelőtlenség: volt, aki fülhallgatóval a fején sétált a HÉV elé. A látást korlátozó ruhadarabok – sapka, kapucni – is veszélyt jelentenek, különösen, ha sötét öltözetben, rossz látási viszonyok között közlekednek az emberek. Ezért kell a láthatósági mellény, főleg lakot területen kívül!

Gyalogosként soha nem feledd el, hogy csak akkor van elsőbbséged, ha meg is kapod azt egy járműtől, és ha féktávolságon belül, vagy piros lámpánál lépsz az útra, nincs elsőbbséged!

Összességében a számok javulása ellenére a magyar utak még mindig nem biztonságosak. A gyorshajtás, a figyelmetlenség és a felelőtlenség továbbra is naponta teszi próbára a közlekedők életét.