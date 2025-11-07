Már nem mondható újnak, hogy ha egy luxusautógyártó megjelenik az ingatlanpiacon. Így tett a Pagani is, akik toronyházat építenek Miamiban, a Biscayne-öböl partjára. Természetesen ennek az ingatlannak is az ékkövét a legfelső szintek jelentik: a 28. és 29. emeleteken ki is alakítottak két penthouse-t, az egyikben 5 háló- és 6 fürdőszobával, a másikban 4 háló- és 5 fürdőszobával.

A luxuslakások tervezésében részt vett maga Horacio Pagani is, így az eredményért maga a márka névadó-tulajdonosa vállal garanciát.

Az autórajongókat azonban leginkább az mozgathatja meg, hogy a két penthouse mellé különleges ajándék is jár: egy-egy Pagani Utopia Roadster Miami Edition. A Miami-kivitelt szintén Horacio Pagani tervezte, fő védjegye pedig a kék szín, mely a végtelen tengert és eget hivatott reprezentálni.

Az ajándékautó galériánkban látható, mely a képre kattintva nyílik!

Ezen túl a vevők kapnak egy olaszországi kirándulást is Modenába, ahol a Pagani-múzeumot megnézhetik és személyesen beszélhetnek a márka atyjával is. Opcióként a vevőknek felajánlják, hogy új autójuk mellé privát garázst is vegyenek – ennek ára ugyan nem nyilvános, de annak, akinek lesz pénze a luxusotthonok 28,5, illetve 30 millió dolláros (9,5, illetve 10 mrd Ft) árára, az aligha ezen fog garasoskodni.

A Pagani Utopia Roadsternek egyébként is érdemes egy garázst fenntartani, tekintve, hogy ez nem egy hagyományos, lehajtható tetejű kétüléses autó. Ha azt szeretnénk, hogy a szél fújja a hajunkat, otthon kell hagynunk egy alkatrészét a 6 literes, V12-es motorral szerelt, 864 LE-s, akár 350 km/órás tempóra is képes sportkocsinak: