Nagyjából két évvel ezelőtt mutatta be harmadik modelljét a Pagani. Az Utopia, a Zonda és a Huayra után született meg az argentin márkalapító Horatio Pagani olaszországi üzemében. Elődeit követve pedig az Utopiából is elkészült a nyitott tetős variáns.

Fontos a pontos kifejezés használata, mivel a Utopia Roadster nem nyitható, hanem nyitott tetős, de három az egyben autó. Levehető szénszálas műanyagból készült tető jár hozzá, amelyet viszont nem tud magával vinni az autó, egy speciális állvány is jár a tárolásához. Az időjárás viszontagságaitól egy összecsukható és kis táskába helyezhető vászontető óvhatja az utasokat. Vagyis lehet használni zárt tetővel, vászontetővel és nyitottan is.

A Roadster zárt teteje persze más, mint a kupé modellen, ugyanis üvegtetőt kap, így zárt állapotban is világosabb lehet belső. Különbséget jelent még a szőnyegek kialakítása és az autó indítókulcsát is átalakították a roadster formának megfelelően.

1,2 milliárd ez az autó, és ez csak az alapára 1 /33 Fotó megosztása: 2 /33 Fotó megosztása: 3 /33 Fotó megosztása: 5 /33 Fotó megosztása: 6 /33 Fotó megosztása: 7 /33 Fotó megosztása: 9 /33 Fotó megosztása: 10 /33 Fotó megosztása: 11 /33 Fotó megosztása: 13 /33 Fotó megosztása: 14 /33 Fotó megosztása: 15 /33 Fotó megosztása: 17 /33 Fotó megosztása: 18 /33 Fotó megosztása: 19 /33 Fotó megosztása: 21 /33 Fotó megosztása: 22 /33 Fotó megosztása: 23 /33 Fotó megosztása: 25 /33 Fotó megosztása: 26 /33 Fotó megosztása: 27 /33 Fotó megosztása: 29 /33 Fotó megosztása: 30 /33 Fotó megosztása: 31 /33 Fotó megosztása: 33 /33 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A kompozit anyagok és a legmodernebb technológia alkalmazásának köszönhetően az Utopia Roadster súlya az Utopia Coupéhoz hasonlóan mindössze 1280 kg. Nem volt szükség plusz merevítések beépítésére, köszönhetően annak is, hogy ellentétben a korábbi modellekkel, itt mosta a két változat fejlesztése egyszerre zajlott. Így azt is elérték, hogy felfelé nyíló ajtók is megmaradtak a roadsteren is.

Az Utopia tervezésénél kulcsfontosságú cél volt az alacsony légellenállási együttható és a jelentős aerodinamikai leszorítóerő elérése anélkül, hogy látványos szárnyakat terveztek volna. A levegőt irányítottan vezetik a kerékjáratokon keresztül, a csepp formájú tető körül majd át a motorháztetőn, és le a hátsó részre, ahol két mozgatható a formatervbe harmonikusan illesztett szárny segíti az aerodinamikai hatékonyság javítását a különböző vezetési körülményekhez való alkalmazkodással.

Bár a kisszériás gyártók számos mentességet kapnak, a Pagani úgy építette meg az Utópiát, hogy megfeleljen a világ legszigorúbb előírásainak, és több mint 50 törésteszten ment át, az előzetes tesztektől a homologizációig, hogy megkapja a globális minősítést.

Az Utopia Roadster is karbon-titán és karbon-triax anyagokból épített monocoque-ra épül, amelyhez elöl és hatul acél segédvázak kapcsolódnak, de összességében negyvenféle kompozit anyagot alkalmaznak az autón. Futóműve kettős keresztlengőkaros, kovácsolt alumínium elemekkel és elektronikusan vezérlet lengéscsillapítással.

Továbbra is kitart a Pagani a hagyományos benzinmotor mellett, itt nincs elektromos rásegítés, de nem is nagyon kell. A kétszemélyes utascella mögött a Mercedes-AMG-től érkező 6,0 literes V12-es motor dolgozik, amelyhez hétfokozatú manuális sebességváltó vagy automatizált szerkezet társítható.

Ez a leginkább versenymotornak beillő duplaturbós szerkezet 864 lőerőt nyújt 6000-es főtengely-fordulatszám mellett. De az igazán brutális a 2800-5900 között rendelkezésre álló 1100 Nm nyomaték. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy hideg gumival bármilyen fokozatban elforgatja a hátsó kerekeket. Ezért aztán nem is hiányozhat a menetstabilizáló, amely kordában tartja az autót, az ügyes sofőrök viszont az elektronikus vezérlésű differenciálműnek örülnek majd, amely igyekszik a maximumot kihozni a tapadásból.

Abroncsokból Pirelli P ZERO™ Corsa 265/35 R21 kerül az első tengelyre és 325/30 R22 a hátsókra. A gumikat a Pirelli a modellhez fejlesztett. Az Utopia Roadster lesz az első olyan autó, amelynél érzékelőrendszer lehetővé teszi, hogy a gumiabroncsok kommunikáljanak az autóval, információkat küldenek a jármű stabilitásszabályozó rendszereinek, köztük az ABS-nek, az ESP-nek és a kipörgésgátlónak, hogy a vezetési körülményeknek megfelelően maximális teljesítményt és a legmagasabb szintű biztonságot biztosítsák. Ezen felül, ha valaki elég elvetemült az kérhet téli gumit is a Paganitól, de versenypályára optimalizált abroncsok is választhatók.

Vélhetően pont az abroncsok védelme érdekében az autó végsebességét elektronikus korlátozták, mondjuk olyan tartományban, ahova ritkán kalandoznak még a legvadabb sofőrök is, 350 km/óránál. Így aztán nem meglepő, hogy a fékeket sem aprózták el. A Brembo által szállított karbon-kerámia féktárcsák elöl 410×38, hátul 390×34 mm méretűek, elöl hat, hátul 4 dugattyús nyergekkel.

Egy Pagani modell minden részlete megdöbbentő, kifinomult részletgazdag, de a mögöttük lévő megoldások teszik igazán azzá. A sebességváltó és főként a kulissza műalkotás szerű, de van itt még jobb is. Például az Utopia kormánya, amely megjelenésében szinte közönségesnek tűnhet, de közelről látszik, hogy karima, a küllők és az agy egyetlen elem.

Egy 43 kilós tömbből kiindulva egy öttengelyes marógép 28 órán át folyamatosan dolgozik, hogy elkészüljön ez a rendkívüli, mindössze 1,6 kg súlyú tárgy, a kidobott hulladékot pedig újrahasznosított anyagként használják fel más iparágak számára. Egy szakértő kézzel fejezi be, személyesen polírozza és gondosan ellenőrzi minden egyes kormánykereket.

Mivel a karosszéria és az anyagok színe is az ügyfélre van bízva, így gyakorlatilag végtelen a variációk száma, így nem lesz két ugyanolyan Utopia Roadster. Ahogy az már szokás a Paganinél az Utopia számára is készültek bőröndök, karbon belső vázzal, bőrrel bevonva. Ezeket a motor mellett található két speciális rekeszben lehet elpakolni.

Ha eddig nem olvastál Paganiról, a fentiekből nyilvánvaló lehet, hogy ez az autó igazi különlegesség és mint ilyen ritka és extrém drága. Százharminc példányt gyártanak majd a Pagani Utopia Roadsterből, amelyek alapára 3,1 millió euró, a helyi adók nélküli. Ez több mint 1,2 milliárd forint, amire még vagy 300 millió forint Áfa is kerülne a magyar kormányhoz, ha valaki idehaza venne egyet és magyar rendszámot tenne rá.

Ahogy említettük ez azonban csak az alapár az egyedi igények még könnyen emelhetik, sőt máris választható Sport Pack is hozzá, amelyet szintén nem adnak ajándékba. Ez a kivitel egy sor exkluzív alkatrésszel fokozza az autó sportos karakterét és teljesítményét. Az ülések karbon-titán szerkezetűek, csökkentették a párnázásukat. A titánból készült kipufogórendszer kerámia bevonatot kap, hogy a versenypályás használat során optimalizálják a hőelvezetést,

A kerekek szénszálas légterelőkkel gazdagodnak, amelyek turbinaként működnek, elszívják a forró levegőt a kerékjárati ívekből, és segítenek a fékek hűtésében. A sport csomaghoz járnak a Pirelli P Zero Trofeo RS abroncsok is, de a belső térben a váltókarok, a váltógomb és a padlószőnyegek is mások.

A Pagani szerint autójuk azonban nemcsak a vevőknek szól, hanem minden műértőnek. Ahogy fogalmaznak: egy szobrász nem csak a megrendelőjét szólítja meg, hanem mindazokat, akik élvezni fogják a művét.