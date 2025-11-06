Már szeptemberben bizonyossá vált, hogy az idei a valaha volt legerősebb év lesz a villanyautó-állomány bővítésében. Az első tíz hónapban 25,5 ezer feletti volt a gyarapodás, így az egész éves adat jó eséllyel 30 ezer darab fölött alakul majd – mutatott rá az Energiaügyi Minisztérium.

A kereslet élénkítéséhez természetesen nagyban hozzájárul a vállalati e-autó program. Már több mint hétezer cégnek ítéltek meg és több mint ötezernek ki is fizettek átlagosan 4,3 millió forint támogatást. A lehetőség a 40 milliárd forintra megemelt keretösszegnek köszönhetően még mindig elérhető a gazdasági társaságok számára.

Az októberi rekordhónap után az is nagyon valószínű, hogy még 2025-ben rendszámot kap Magyarország százezredik villanyautója. Az elektromos hajtású járművek száma 2023 ősze óta a duplájára nőtt.