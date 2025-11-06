2010 és 2020 között nagyjából hatszorosára nőttek a szabadidőjárművek eladásai világszerte. A különböző méretosztályokba tartozó SUV-ok, terepjárók és crossoverek ma már a teljes forgalomnak több mint a felét teszik ki, térnyerésük továbbra is megállíthatatlan.

A globális értékesítési versenyben hosszú ideje többé-kevésbé ugyanazok a típusok (ABC-rendben a Honda CR-V, a Hyundai Tucson, a Toyota RAV4 és a VW Tiguan) szerepelnek az élen, bár a sorrendben volt némi variálás – a két japán az első kettő, a német és a koreai a harmadik-negyedik helyért versengett.

2021 hozott radikális változást a listán, előre jelezve egy alapvető átrendeződést: elsőként jelent meg ekkor a Top 10-ben egy elektromos típus, a Tesla Model Y. Az amerikai E-SUV az ötödik helyen debütált, egy évre rá a második volt, majd az élre állt, és két éven át senkit nem engedett a dobogó felső fokára. A kínai gyártók régóta képviseltetik magukat a listán a csak a hazai piacukon (!) forgalmazott Haval H6 révén, a BYD 2023-ban debütált a tízes csoport legalján (Yuan Plus, alias Atto 3), majd a BYD Song (Euópában BYD Seal U) tavaly már az ötödik volt.

Az elmúlt tíz hónap során Európában erőteljesebben, Kínában enyhébben estek a Tesla eladásai, és ez a Model Y elsőségét is veszélybe sodorta. Még nincs vége az évnek, így végső győztest korai lenne hirdetni, mindenesetre az alábbi galériában megtalálod, hogy 2025 első három negyedévének összesítése alapján melyek a világ kedvenc SUV-jai.

Szabadidőjárművek globális Top 10 listája

Forrás: Focus2Move