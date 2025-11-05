Az idei ősz egyik érdekes híre volt, hogy a kínai autógyártók egyetlen év leforgása alatt több mint megduplázták eladásaikat az Európai Unióban, és ezzel együtt piaci részesedésük is kétszeresére emelkedett. Jelenleg (illetve augusztus végével) az EU-s újautó-eladások 5,5 százalékát adják a Kínából importált járművek, ami nem sok, de mivel egyre többen vannak, és következetesen nyerik az árversenyt a helyi gyártású járművekkel szemben, jelenlétük egyre fájdalmasabb lesz az európai őshonos autógyártók számára.

6 fotó

A helyzet súlyosságával Brüsszelben is tisztán vannak, ezért jó ideje azon dolgozik az Európai Bizottság (az Európai Unió döntéselőkészítő, végrehajtó, döntéshozó, ellenőrző és képviseleti szerve,) hogy valamiféle tartós támogatást biztosítsanak az érintett európai vállalatok számára.

Ennek lehet érdekes eszköze egy új járműkategória megteremtése. A szokásos személyautók és a mopedautók közé tervezett szegmensre speciális szabályozást vezetnének be, például nem köteleznék a gyártókat arra, hogy beépítsenek bizonyos biztonsági és vezetőtámogató funkciókat (amelyek nélkül ma már egyébként nem helyezhető forgalomba új személyautó az EU-ban). Ugyanez volna igaz a fejlett technológiai tartalomra is – magyarul az apró, fapados járművekben keresi a megváltást Európa.

A cél az lenne, hogy az európai gyártók 15-20 ezer euró (6-8 millió Ft) közé tudjanak lemenni elektromos járműveikkel – a belső égésű motorral szerelt járműveknél ez nem okoz gondot, de azokat meg szeretné kivezetni a piacról az EU, így muszáj állami támogatás nélkül hosszú távon biztosítani az elektromos járművek megfizethetőségét.

Az Automotive News Europe úgy értesült az EU egyik biztosától, hogy már akár december 10-én bejelenthetik ennek az új kategóriának a részleteit, illetve a bevezetés tervezett dátumát.

Ha a gyártók és a fogyasztók akaratával is találkoznak az elképzelések, Európában is létrejöhet egy olyasféle járműosztály, mint a japán Kei Car (ld. nyitóképünk), amelynél a méreteket, a teljesítményt és a tömeget is korlátozzák, cserébe kedvezőbb közterhekkel sújtják az apró járműveket.