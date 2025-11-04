A kivitelezés ideje alatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra és sávlezárásokra kell számítani, de csak éjszaka (várhatóan 22:00 és 6:00 között). A forgalom a munkálatok alatt mindkét irányban biztosított lesz. A pályát csak éjszaka és csak rövid időre, maximum néhány percre zárják le.

Az autópálya-kezelő közleménye szerint a munkavégzés ideje alatt a pálya mindkét irányba használható lesz, de időnként egyes sávokat le kell zárni, és esetenként, rövid időre (5-10 perc), a forgalmat is meg kell állítani. Az ütemezésről és a terelésekről mindig előre és időben tájékoztatást adnak.

Éjszakai pályazár lesz az M1-M7 közös szakaszán is Légvezeték-bontás miatt november 5-én 22:00 óra és másnap hajnali 3:00 óra között az M1–M7 csomópont térségében pályazárra számíthatnak a közlekedők. A szakemberek először az M1–M7 közös bevezető szakaszán, Budaörs és Törökbálint irányából Budapest felé a 12+500 km-szelvényben, majd az M7 kivezetőn, Budapest felől Törökbálint és Budaörs irányába, a 12+000 km-szelvényben távolítják el a pályák feletti elektromos vezetékeket, amivel a jövőre nézve biztonságosabbá és zavartalanabbá teszik a közlekedést. A Magyar Közút a közlekedők türelmét és megértését kéri.

A korlátozásra azért van szükség, mert az épülő híd gerendáinak beemelését, illetve a híd zsaluzását, betonozását csak így lehet elvégezni. A több ütemben megvalósuló munkálatok a forgalmat csak éjszaka befolyásolhatják, nappal a forgalom a jelenlegi forgalmi rend szerint haladhat.