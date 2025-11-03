A Nyugat-dunántúli NAV-nyomozók a napokban 22 helyszínen csaptak le egyszerre, ezzel parkolópályára állították azt a számlagyárat, amelyet a bűnszervezet tagjai autókereskedelem árnyékában építettek fel. Ötéves működésük alatt összesen 2,7 milliárd forintnyi áfa befizetését mulasztották el.

A számlagyárban érintett gazdasági társaságok szerepe a legálisan folytatott gépjárműkereskedelmi tevékenység mellett javarészt arra összpontosult, hogy a vevő partnereik részére valós teljesítés nélküli, látszólagos belföldi beszerzéseket biztosítsanak, így jogosulatlanul teremtették meg számukra az adólevonási jogot.

A pénzügyi nyomozók hat, összesen 659 millióra becsült ingatlant vettek zár alá, 50 millió forint értékben járműveket, 20 millió forint értékben készpénzt foglaltak le. A bűnbanda felszámolásán a NAV bűnügyi és bevetési állományából több mint száz pénzügyőr dolgozott. Az elkövetők bűnösségük megállapítása esetén akár 15 év szabadságvesztésre is számíthatnak.