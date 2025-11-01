A Gyöngyösfalun áthaladó 87-es főút mellett, közvetlenül a község határában áll a vasútállomás, a kétsávos út túloldalán szolgáltató sor található. A kettő között jelentős a gyalogosforgalom, de nincs kijelölt átkelőhely a gyalogosok számára.

Október 31-én itt próbált meg átjutni az üzletsor felőli oldalról egy 80 éves férfi, amikor egy, a faluból kifelé haladó Mercedes elgázolta őt.

A 112press beszámolója szerint az autó vezetője az utolsó pillanatban fékezett, és a kormányt is megpróbálta elrántani, ám az ütközést már nem tudta elkerülni. Egy másik, kanyarodó autó takarásából kilépő, sötét ruházatot viselő férfi a szélvédőnek csapódott, majd a baleset helyszínétől mintegy tizenkét méterre sodródott.

A mentők stabilizálták az áldozat állapotát, majd kórházba szállították. Az elmondások szerint nemrég költözött a településre, így elképzelhető, hogy nem volt tisztában azzal, milyen veszélyes helyen próbált átkelni az úton.

A szemtanúk elmondása szerint a Mercedes nem haladt kirívóan gyorsan, az autó utasa óvatos sofőrként jellemezte a vezetőt.

Nem ez az első eset, hogy a helyszínen baleset történik: gyakoriak a ráfutásos ütközések, mivel közvetlenül a vasúti átkelő után sokan fordul(ná)nak balra, a szolgáltató sorhoz: nem csak gyalogátkelő, hanem kanyarodósáv sincs azonban itt.