Már a régi görögök is… na, azért annyira nem régi az autóipari visszahívások története, de a műfaj már az autók sorozatgyártása előtt megszületett: Henry Ford állítólag már a XX. század első éveiben így, utólagos (és ingyenes) alkatrészcserével biztosította ügyfelei elégedettségét, miután panasz érkezett az ülések tömőanyagára. Ma is előfordulnak egészen banális visszahívások, de többségükben komoly problémák – balesetveszély, tűzveszély vagy valamely környezetvédelmi rendszer hibája – orvoslására alkalmazzák a folyamatot. Mivel azonban egy modern autó több tízezer alkatrészből áll, a hibák lehetséges forrásai gyakorlatilag kimeríthetetlenek.

Az Európai Unió minden héten listát közöl a legfrissebb visszahívásokról – ebben a fehérneműtől kezdve a kerti kisgépeken át a gyerekjátékokig minden szerepel, beleértve a gépjárműveket is –, mi pedig megosztjuk veletek a releváns tartalmakat. Ha az alábbiakból úgy gondolod, a járműved érintett lehet, vedd fel a kapcsolatot egy márkakereskedővel, aki elmondja, mi a teendőd.

Korábbi visszahívásokról itt olvashatsz.

Autóipari visszahívások 2025. 44. hét

Az Aston Martin Valkyrie tényleges F1-es technológiákat visz a közútra – mondjuk kicsi az esély arra, hogy egy példánya szembejön veled az utcán.