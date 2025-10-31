Az egyetem célja, hogy a térség gazdasági és ipari fejlődésével párhuzamosan olyan oktatási és kutatási környezetet biztosítson, amely a járműipari vállalatok igényeire reagál, és a legkorszerűbb technológiákra készíti fel a hallgatókat. A Debreceni Egyetem most átadott Járműipari Kutatóközpontja hozzájárul ahhoz, hogy a régió még sikeresebben kapcsolódhasson a jövő mobilitásához.

A többfunkciós, oktató-, kutató- és fejlesztőközpontként működő Járműipari Kutatóközpont az egyetem 74 hektáros Tudományos, Technológiai és Innovációs Parkjában épült fel, 2700 négyzetméteres alapterülettel. Az épület járműlaborokat, mechatronika- és robotikatermeket, gépjármű-szerelőműhelyeket, valamint kisebb kurzusok megtartására alkalmas tantermeket foglal magába, kiszolgálva mind az elméleti, mind a gyakorlati műszaki képzések igényeit.

A kutatóközpontban egy BMW iX modell is a hallgatók és kutatók rendelkezésére áll, lehetőséget adva arra, hogy közvetlenül is megismerkedjenek a legmodernebb elektromos hajtáslánc-technológiákkal és járműdiagnosztikai rendszerekkel.

A BMW Group Gyár Debrecen és a Debreceni Egyetem 2023-ban kötött stratégiai együttműködési megállapodást, amely azóta folyamatosan bővül. A Debreceni Egyetem és a bajor gyártó együttműködése mára számos karra és intézményre terjed ki – köztük a Bölcsészettudományi Karra és az Agrár Kutatóintézetekre –, így az ipar és a felsőoktatás közös munkája minden eddiginél szélesebb alapokra épül.

Nemrég pedig megnézhettük, hogyan haladnak az autók a Debreceni BMW gyár szalagján: