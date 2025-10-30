Emlékszel még, amikor David Beckham Sharp feliratú mezben lépett pályára a Manchester Unitedben? A szponzor egy japán technológiai cég volt, korábban a világ ötödik legnagyobb tévégyártójának számítottak. Napjainkra azonban teljesen a háttérbe szorultak a világnak ezen a felén. Ez persze nem jelenti azt, hogy megszűntek volna – sőt. Már tavaly beszámolt a Vezess arról, hogy a Sharp belekóstol az autózás világába, be is mutatták LDK+ nevű kisbuszkoncepciójukat. Az elektromos járműnek nem is feltétlenül a kinézetén volt a lényeg (elég ormótlan is volt szegény), hanem a beltéren, melyet azzal az elképzeléssel alkottak meg, hogy azt akár egy nappaliszerű térré is lehet alakítani.

Az LDK+ ebben a formában eltűnt, de az idei Japán Mobilitási Kiállításon ismét újra felbukkant a Sharp autója. A külső sokat finomodott, de érezhető, hogy a hangsúly még mindig a beltartalmon van. Ritka, hogy egy autót készítő cég a termékéről úgy fogalmazzon, hogy “a parkolási időre fókuszál”, de itt tényleg ez a helyzet.

8 fotó

A guruló nappali kifejezés abszolút helytálló, a Sharp is így tekint az LDK+-ra, melyben hátul színháztermet vagy home office-t is ki lehet alakítani. Ezekben a hátsó ülés fölül leengedhető vászon, valamint a középkonzol segít, utóbbi projektort rejt magában.

A továbbfejlesztés azért a közlekedést is szolgálta, hangsúlyt fordítottak például a jobb manőverezhetőségre. Az LDK+ nem teljesen a Sharp önálló projektje, alapul a Foxconn Model A villanyautó-platformját használják.

Ha egy nap az autó kilép a koncepciók világából, minden bizonnyal ez lesz az egyik jármű, melyet szinte mindennel össze lehet kapcsolni. A Sharp ki is szeretné használni más területen szerzett tapasztalatait, és a mesterséges intelligencia bevetésével akár az autóból is el lehetne indítani a konyhai gépeket, a légkondit vagy a mosást. Mindezeken felül alap lenne a V2H-technológia (vehicle to home), mely hatékonyabbá teheti az energiahasználatot a napelemes otthonoknál. Az autó akkumulátorai így sok napsütés esetén pufferként tárolhatnák a megtermelt energiát, melyet fel is lehetne onnan venni, ha szükséges.