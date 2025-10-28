Világszerte elterjedt szokás, hogy az autógyártók nagy teljesítményű, vagy egyenesen sportmodelljeiket haza vagy akár más országbeli rendvédelmi szerveinek, mentős hatóságoknak adományozzák, szépen összeér így a marketing és a társadalmi haszon.

A globális konszern Stellantis olasz márkái – a Fiattól a Maseratiig –, is partnerei az olasz hatóságoknak, most a csendőrség (carabinieri) kapott két ütős autót.

Az egyik egy Maserati legújabb, nyáron bemutatott szupersportkocsija, az MCPura, melyet 30 lóerős, 720 Nm-es, 3.0 V6-os benzines turbómotor hajt, és amely 2,9 mp alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára és egészen 325 km/óra végsebességig lehet „taposni”.

A járgányt sürgős orvosi futárként, vér- és szervszállítóként áll majd szolgálatba a csendőrség színeiben, melyeket a Maserati saját dizájnirodája, a Centro Stile álmodott rá a modellre.

Kattints a képre, galéria nyílik!

13 fotó

A másik adomány egy Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, amely hasonló feladatot lát majd el. A négylevelű lóherével a sportos kivitelt büszkén hirdető Alfa a márka 520 lóerős, dupla turbós V6-os erőforrását rejti a motorháztető alatt, mellyel az autó 3,9 mp alatt gyorsul 100 km/órára, a végsebesség pedig 307 km/óra.

Az olasz csendőrség első ízben kap Maseratit, ám az Alfa Romeo és a carabinieri együttműködése hosszú évtizedekre nyúlik vissza, 1951-ben állították szolgálatba az első 1900 M Mattát, a következő évben pedig 1900 szedán lett a hatóság első gyors reagálású járműve (Gazzella), az 1960-as években Giuliákat használtak, majd „egyenruhát kaptak” az Alfetta, a 90-es, a 75-ös, a 155-ös, a 156-os és 159-es típusok is, őket követi most a Giulia Quadrifoglio.

Kattints a képre, galéria nyílik!

8 fotó

Az olasz rendőrség (polizia) Lamborghiniket használ hasonló célokra, ha kíváncsi vagy a kék-fehér Huracánra, kattints az alábbi cikkre!