Az elmúlt három évben nem volt olyan Le Mans-i 24 órás verseny, amiről üres kézzel távozott volna a Ferrari: amíg 2023-ban és 2024-ben a gyári csapat, addig az idén a privát AF Corse istálló vitte győzelemre a maranellói márkát a legendás viadalon.

A 499P győzelmi szériáját pedig rendhagyó módon, az első digitális hiperautójuk bemutatásával ünneplik az olaszok: az F76 a Ferrari legelső, 1949-es Le Mans-i sikere előtt tiszteleg, ami a 166 MM-hez, valamint Luigi Chinetti és Lord Selsdon párosához köthető.

A részben a márka legfrissebb hiperautója, az F80 által ihletett F76 esetében tehát nem egy sorozatgyártású modellről van szó, hanem ahogy a Ferrari közleménye fogalmaz, „egy úttörő vizuális projektről, amely ötvözi a Ferrari versenyhagyományait a generatív tervezés és a digitális technológiák innovációjával”.

Az érdekes formatervezésű, első ránézésre vasalóra vagy ajtókitámasztóra emlékeztető F76 egyelőre nem létezik a valóságban – és most fellélegezhetnek a Ferrari-ősrajongók –, ugyanakkor mégis ad némi ízelítőt abból, hogy mi várható Maranellóból a jövőben.

Az új megközelítés, azon belül a tradicionális határvonalakkal szakító szárnyprofilok és kifinomult geometriák célja az, hogy a csúcsra pörgessék a légáramlás-menedzsmentet és növeljék a teljesítményt. Azzal, hogy elválasztották egymástól a vezető- és az utascellákat, egy központi csatornával újfajta kapcsolatot teremt a padlólemez és a karosszéria között, így maga a karosszéria is szárnyként funkcionál.

Még hátul változik a legkevésbé az autókról eddig alkotott kép, de ez nem jelenti azt, hogy a hátsó rész érintetlenül maradt volna. Két függőleges profil alkotja, amik a nyomtáv-szélességet határozzák meg, a diffúzor hatékonyságát a közöttük átívelő hátsó szárny növeli, amibe a hátsó lámpák is valósággal beleolvadnak, hiszen ez is egy módja a teljesítményhatékonyság támogatásának.

Belül két egymástól elválasztott vezetőfülkét alakítottak ki, a kormánytól a pedálokig minden vezetési elemet a drive-by-wire technológia fog össze, ezzel fokozva a közös vezetési élményt.

Az F76-ot a Ferrari ügyfelei is digitálisan szabhatják a saját ízlésükre: ennek keretében olyan dizájnlehetőségek közül válogathatnak, melyek az elmúlt három évben exkluzív limitált kiadásként jelentek meg.

