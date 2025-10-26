Át kellett szervezni a gyorsaságimotoros-világbajnokság (MotoGP) Malajziai Nagydíjának vasárnapi programját, miután már a magyar idő szerint vasárnap hajnalban rendezett Moto3-as betétfutam rajtja előtt borzalmas baleset történt.

Még csak a kivezető körükön voltak a pilóták, amikor a kategória idei világbajnoka, José Antonio Rueda ütközött Noah Dettwilerrel.

⚠️ TW: ACCIDENT FOOTAGE



Two races at the Malaysian Grand Prix were delayed earlier today after a serious crash involving newly crowned Moto3 world champion José Antonio Rueda and Swiss rider Noah Dettwiler during the sighting lap at the Sepang International Circuit (SIC).



Race…

Mindkettőjüket mentővel kellett a pályakórházba szállítani, ahonnan helikopterrel vitték őket egy Kuala Lumpur-i kórházba. A szervezők szerint Rueda eszméleténél van, de valószínűleg eltört a keze és számos zúzódása van. A világbajnokság orvosigazgatója, Ángel Charte később átadta a Diario AS című spanyol sportlapnak mindkét versenyző orvosi jelentését.

Dettwiler esetében a diagnózis súlyos fejsérülés, súlyos mellkasi és hasi trauma, léprepedés, valamint nyílt sípcsont- és szárkapocscsonttörés.

Már a pályán intubálták és újraélesztették. Bár nincs életveszélyben, az állapota aggasztó, és a klinikán azonnal meg kellett műteni. Ruedát szintén újra kellett éleszteni, és ugyancsak operációra van szüksége. Az ő esetében enyhe fej- és mellkasi traumát, valamint kéztörést állapítottak meg – írja az MTI.

⚠️ Incident involving Dettwiler and Rueda on the sighting lap #MalaysianGP 🇲🇾

A királykategóriában Álex Márquez nyerte a Malajziai Nagydíjat. A Gresini Ducatival már szombaton is volt oka az örömre, hiszen második lett a sprintversenyen, amivel az összetettben is bebiztosította a második helyet. Bátyja, Marc Marquez még az egy hónappal ezelőtti Japán Nagydíjon behúzta a hatodik MotoGP-bajnoki címét, ám egy héttel később Indonéziában kiütötték a versenyből, az ott elszenvedett sérülései miatt pedig már nem versenyezhet az idén.

Álex Marquez azután nyert vasárnap, hogy már a 20 körös futam elején levadászta pole-pozíciós márkatársát, Francesco Bagnaiát, aki végül pontot sem szerzett, miután az utolsó körökben a harmadik helyen haladva kapott defektet. A dobogón így csak spanyolok álltak: a KTM-es Pedro Acosta lett a második, a 2020-as világbajnok Joan Mir pedig a harmadik helyen ért célba a Hondával.

A később elrajtolt Moto3-as versenyt a japán Furuszato Taijo nyerte, míg a baleset miatt a nap végére halasztott Moto2-es viadal Jake Dixon győzelmével zárult.

Nyitóképünkön a Moto3-asok szepangi rajtja látható.