A nő 2021-től engedély nélkül bontott szét gépjárműveket a csornai lakóhelyén. Az évek során összesen 11,25 tonna hulladékot, köztük bontási törmeléket, autóalkatrészt, gumiabroncsot, szivacshulladékot, valamint elektromos berendezést halmozott fel.

A járási ügyészség különösen jelentős mennyiségű hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntettével vádolta meg a nőt, és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a büntetlen előéletű nővel szemben felfüggesztett börtönbüntetést szabjanak ki.