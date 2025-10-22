A teljes üzemanyag-fogyasztás átlagosan 0,5 százalékkal nőtt idén – közölte a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ). A teljes fogyasztás 2,931 milliárd liter volt az év első háromnegyed évében, ezen belül 1,162 milliárd liter benzint és 1,768 milliárd liter dízel üzemanyagot tankoltak a járművekbe a vásárlók.

95-ös benzinből az autósok több mint 947 millió litert tankoltak, ami éves összevetésben 0,8 százalékos csökkenés, míg prémiumbenzinből 215 millió liter fogyott, ami 6,7 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.

A prémiumdízel fogyasztása meghaladta a 163 millió litert, ami éves szinten 11,1 százalékos növekedés. A nem prémium gázolajból 1,604 milliárd litert adtak el idén január és szeptember között, mindez 0,4 százalékos csökkenés 2024 hasonló időszakához képest.

A MÁSZ-tagvállalatok az ország 2037 töltőállomásából 1060-at üzemeltetnek. A teljes kiskereskedelmi forgalomban eladott benzin körülbelül 75 százalékát és a gázolaj mintegy 66 százalékát a MÁSZ tagjai értékesítik.