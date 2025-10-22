Súlyos buszbaleset történt szerda reggel Szolnokon. A Varga Katalin Gimnázium falának csapódott egy busz a Kossuth Lajos és a Damjanich utca kereszteződésénél.

Györfi Mihály, Szolnok polgármestere a közösségi oldalán azt közölte, hogy két mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Meg nem erősített információk szerint öten súlyosan, húszan könnyebben sérültek meg az ütközés során – közölte a polgármester.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a jármű egy fát is kidöntött. A szolnoki hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, és a kidőlt fát eltávolították. Az iskola balesetben megsérült helyiségét lezárták, az épület többi részét nem kellett kiüríteni.

A rendőrség tájékoztatása szerint szerda reggel nyolc óra körül egy helyi járatú busz közlekedett Szandaszőlős irányából a belváros felé, amikor ismeretlen okból letért az útról, és a Varga Katalin Gimnáziumnak csapódott. A balesetben egy gyalogos és a buszon ülők közül többen megsérültek. A helyszínelés jelenleg is tart.