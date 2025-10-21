Akár új, akár használt járműről van szó, egy váratlan meghibásodás több százezer forintos kiadást jelenthet, és ez sokszor egyik pillanatról a másikra üt be. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a magyar autópark átlagéletkora meghaladja a 16 évet, így nem meglepő, hogy a hazai járművek esetén igen magas a meghibásodás kockázata.
De nem kell megijedni, van megoldás rá, hogy kivédd a váratlan kiadásokat, mutatunk is egy lehetőséget.
Mi az a kiterjesztett garancia, és mire jó?
A DEFEND Car Protect kiterjesztett garanciabiztosítás célja, hogy védelmet nyújtson a gépjármű tulajdonosának a váratlan mechanikai vagy elektromos hibák javítási költségeivel szemben. Ez a biztosítás akkor is fedezetet nyújt, amikor a gyári garancia már lejárt – így a tulajdonos nem marad védtelen egy hirtelen jelentkező, akár milliós javítási számlával szemben.
Míg a legtöbb autógyártó a garanciát időben és kilométerben is korlátozza, a DEFEND Car Protect akár 3 évig és futásteljesítmény-korlátozás nélkül biztosíthatja a járművet. A garanciák rugalmasan igazodnak az autó korához és állapotához, így mindenki megtalálhatja a számára megfelelő megoldást.
Miért fontos mindez a magyar autósoknak?
Egy átlagos javítás ma már könnyen csillagászati összegbe kerülhet:
- turbó: kb. 250 000-600 000 Ft,
- generátor: kb. 100 000-400 000 Ft,
- kuplung: kb. 250 000-750 000 Ft,
- váltó: akár 500 000-2 millió Ft,
- inverter (hibrideknél): kb. 1-1,7 millió Ft,
- kormánymű: kb. 300 000-850 000 Ft.
Ezek a költségek sok család számára komoly megterhelést jelentenek, főleg akkor, ha a hiba villámcsapás-szerűen érkezik. A kiterjesztett garancia épp ezt a kockázatot veszi le a vállunkról:
ahelyett, hogy egy nagy összeget kellene hirtelen előteremteni, egy előre kalkulálható, aránylag alacsony díjjal biztosítható a nyugalom.
Érdekesség, hogy míg a háztartási gépek kiterjesztett garanciája jellemzően a vételár 20–30%-át teszi ki, a DEFEND Car Protect díja mindössze 3–5% körül mozog – tehát egy autó esetében jóval kedvezőbb védelmet kínál.
Kinek éri meg a DEFEND Car Protect garancia?
- Új- vagy használtautó-tulajdonosoknak, akik hosszabb távra terveznek.
- Német vagy nyugat-európai importautók vásárlóinak, ahol a szerviztörténet sokszor nem teljes.
- Elektromos és hibrid járművek tulajdonosainak, hiszen a javításuk drágább, speciális szaktudást igényel.
- Mindenkinek, aki szeretne nyugodtan autózni, felesleges anyagi kockázat nélkül.
Rugalmas megoldás
A cég portfóliójában számos opció közül lehet választani:
- Akár 15 éves járművet is biztosítanak, legfeljebb 300.000 kilométer futásteljesítményig,
- elektromos és hibrid autókra kifejlesztett konstrukció,
- Európa-szerte érvényes fedezet (Oroszország kivételével),
- 50 000 Ft értékű autómentés minden szerződéshez,
- gyors és egyszerű kárügyintézés,
- a garancia átruházható, így növeli az autó értékét eladáskor.
Végül fontos megjegyezni, hogy egy autó nem csak közlekedési eszköz, hanem mindennapi életünk egyik legfontosabb támasza. De egy váratlan meghibásodással párhuzamosan a biztonságérzet eltűnhet egyik pillanatról a másikra.
A kérdés tehát egyszerű: inkább előre tervezel, vagy utólag fizetsz? A kiterjesztett garanciabiztosítás nem luxus, hanem egy tudatos voks a nyugalom mellett.