Akár új, akár használt járműről van szó, egy váratlan meghibásodás több százezer forintos kiadást jelenthet, és ez sokszor egyik pillanatról a másikra üt be. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a magyar autópark átlagéletkora meghaladja a 16 évet, így nem meglepő, hogy a hazai járművek esetén igen magas a meghibásodás kockázata.

De nem kell megijedni, van megoldás rá, hogy kivédd a váratlan kiadásokat, mutatunk is egy lehetőséget.

Mi az a kiterjesztett garancia, és mire jó?

A DEFEND Car Protect kiterjesztett garanciabiztosítás célja, hogy védelmet nyújtson a gépjármű tulajdonosának a váratlan mechanikai vagy elektromos hibák javítási költségeivel szemben. Ez a biztosítás akkor is fedezetet nyújt, amikor a gyári garancia már lejárt – így a tulajdonos nem marad védtelen egy hirtelen jelentkező, akár milliós javítási számlával szemben.

Míg a legtöbb autógyártó a garanciát időben és kilométerben is korlátozza, a DEFEND Car Protect akár 3 évig és futásteljesítmény-korlátozás nélkül biztosíthatja a járművet. A garanciák rugalmasan igazodnak az autó korához és állapotához, így mindenki megtalálhatja a számára megfelelő megoldást.

Miért fontos mindez a magyar autósoknak?

Egy átlagos javítás ma már könnyen csillagászati összegbe kerülhet:

turbó: kb. 250 000-600 000 Ft,

generátor: kb. 100 000-400 000 Ft,

kuplung: kb. 250 000-750 000 Ft,

váltó: akár 500 000-2 millió Ft,

inverter (hibrideknél): kb. 1-1,7 millió Ft,

kormánymű: kb. 300 000-850 000 Ft.

Ezek a költségek sok család számára komoly megterhelést jelentenek, főleg akkor, ha a hiba villámcsapás-szerűen érkezik. A kiterjesztett garancia épp ezt a kockázatot veszi le a vállunkról:

ahelyett, hogy egy nagy összeget kellene hirtelen előteremteni, egy előre kalkulálható, aránylag alacsony díjjal biztosítható a nyugalom.

Érdekesség, hogy míg a háztartási gépek kiterjesztett garanciája jellemzően a vételár 20–30%-át teszi ki, a DEFEND Car Protect díja mindössze 3–5% körül mozog – tehát egy autó esetében jóval kedvezőbb védelmet kínál.

Kinek éri meg a DEFEND Car Protect garancia?

Új- vagy használtautó-tulajdonosoknak, akik hosszabb távra terveznek.

Német vagy nyugat-európai importautók vásárlóinak, ahol a szerviztörténet sokszor nem teljes.

Elektromos és hibrid járművek tulajdonosainak, hiszen a javításuk drágább, speciális szaktudást igényel.

Mindenkinek, aki szeretne nyugodtan autózni, felesleges anyagi kockázat nélkül.

Rugalmas megoldás

A cég portfóliójában számos opció közül lehet választani:

Akár 15 éves járművet is biztosítanak, legfeljebb 300.000 kilométer futásteljesítményig,

elektromos és hibrid autókra kifejlesztett konstrukció,

Európa-szerte érvényes fedezet (Oroszország kivételével),

50 000 Ft értékű autómentés minden szerződéshez,

gyors és egyszerű kárügyintézés,

a garancia átruházható, így növeli az autó értékét eladáskor.

Végül fontos megjegyezni, hogy egy autó nem csak közlekedési eszköz, hanem mindennapi életünk egyik legfontosabb támasza. De egy váratlan meghibásodással párhuzamosan a biztonságérzet eltűnhet egyik pillanatról a másikra.

A kérdés tehát egyszerű: inkább előre tervezel, vagy utólag fizetsz? A kiterjesztett garanciabiztosítás nem luxus, hanem egy tudatos voks a nyugalom mellett.