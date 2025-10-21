Enzo Ferrari alapvetően versenyautó-konstruktőr tekintett magára, aki csak azért gyárt közúti autókat, hogy abból tudja finanszírozni a motorsport iránti rajongását. Ha tudta volna, hogy a 21. század elején már nem kell megkötnie ezt a kompromisszumot, tapsolt volna az örömtől: az XX program sorozatgyártású autók versenypályára optimalizált, közúton nem is vezethető típusokat fejleszt, amelyekkel a márka leghűségesebb, leggazdagabb, legambiciózusabb ügyfelei hétvégenként kiélhetik autóversenyzői karrierről szőtt álmaikat.

Pontosan húsz éve indult útjára az XX program, és ennek örömére monstre találkozót szervez a programban részt vevő klienseknek. Nagyjából negyvenen jönnek el, hogy csapatban csapassanak, és alighanem egymás autóit is kipróbálják.

Hétköznapi mércével értelmezhetetlen egy ilyen rendezvény, ezért maradjunk a tényeknél: az alábbi galériában azt az öt típust mutatjuk be, amelyeket az évek során az XX program számára fejlesztett a Ferrari, és amelyek a Ferrari márkakupa zárófutama, az október 21-26. között rendezett Finali Mondiali alkalmából ellátogatnak az Autodromo Internazionale del Mugello versenypályára.

Ferrari XX program 2005-2025

25 fotó

Az alábbi videóban pedig a Ferrari XX Program világába pillanthatsz be, a kezdetektől egészen napjainkig: