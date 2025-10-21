A Mol a következő időszakban a magyarországi ellátásra fog koncentrálni, és mérlegeli a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is – közölte a társaság a százhalombattai Dunai Finomítóban keletkezett tűzzel kapcsolatban kedden délelőtt.

Az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint járnak el, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket.

A Mol azt ígérte, hogy folyamatos tájékoztatást ad a magyarországi üzemanyag-ellátás helyzetéről, amely egyelőre biztosított.

A Mol megerősítette, hogy hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják. A hatóságok folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét, egészségügyi határérték feletti értéket nem mértek.

Ebben a cikkünkben mutattuk be, hogyan lángolt a finomító: