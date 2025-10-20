Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, az autó már teljes egészében égett. A monori hivatásos és a nyáregyházai önkéntes tűzoltók több vízsugárral eloltották a lángokat, visszahűtötték a felhevült fém alkatrészeket, majd átvizsgálták a kiégett autót.
Évente átlagosan 6-700 személyautó gyullad ki Magyarországon. Kilenc tipp arra az esetre, ha veled is megtörténne:
- Állj félre biztonságos helyen (leállósáv, parkoló, pihenőhely), állítsd le a motort, vedd le a gyújtást, majd kapcsold be a vészvillogót!
- Az utasokat kísérd biztonságos távolságra, a forgalomtól védett helyre!
- Tedd ki az elakadásjelző háromszöget, és viselj láthatósági mellényt!
- Hívd a 112-es segélyhívót, add meg a pontos helyed és mondd el azt is, ha a jármű az úttesten akadályt képez vagy szivárog az üzemanyag!
- Ne nyisd ki hirtelen a motorteret, mert a beáramló oxigén felerősítheti a lángokat!
- Ha van tűzoltó készüléked, próbáld meg használni a lehetőségekhez mérten, de soha ne kockáztasd az életed!
- Ne próbáld a forgalmat önállóan irányítani!
- Ha biztonságosan lehetséges, vidd magaddal a legfontosabb irataid.
- Ha ilyen esettel találkozol, és van tűzoltó készüléked, a lehetőségeidhez mérten segíts másoknak!