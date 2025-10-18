Az október 23-i rendezvények és gyűlések miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz október 22-e és 26-a között Budapest több kerületében – írja a Police.hu.

Lezárás lezárás hátán

A lezárások elsősorban a II., az V., a VI., a XI. és a XIV. kerület közlekedését bolygatják meg. Az alábbi táblázatban foglaltuk össze, hol és mikor kell lezárásokra számítani.

Időpont Helyszín október 22., szerda, 10:00–20:00 Budapest, XI. kerület: a Műegyetem rakpart Bertalan Lajos utca és Szent Gellért tér közötti szakasza. október 22., szerda, 15:00–21:00 Budapest, II. kerület: a Bem József tér teljes területe. október 22., szerda, 18:00 – október 24., péntek, 02:00 Budapest, VI. kerület: az Andrássy úton az Oktogon felé menő egy forgalmi sáv a Dózsa György út és a Szív utca között. október 22., szerda, 20:00 – október 24., péntek, 02:00 Budapest, VI. kerület: az Andrássy úton az Oktogon felé menő mindkét forgalmi sáv a Dózsa György út és a Szív utca között,

az Oktogon felé menő mindkét forgalmi sáv a Dózsa György út és a Szív utca között, az Andrássy út és a Rippl-Rónai utca kereszteződése (a szervizúton a közlekedés biztosított),

az Andrássy út és a Munkácsy Mihály utca kereszteződése (a szervizúton a közlekedés biztosított),

az Andrássy út és a Bajza utca kereszteződése,

Kodály körönd (a szervízúton a közlekedés biztosított),

(a szervízúton a közlekedés biztosított), az Andrássy út mindkét oldali szélső forgalmi sávja a Vörösmarty utca és a Csengery utca között. október 23., csütörtök, 10:00–17:00 Budapest, V. kerület: Alkotmány utca,

Garibaldi utca,

Akadémia utca,

Szalay utca,

Balassi Bálint utca,

Széchenyi rakpart,

Honvéd utca. október 23., csütörtök, 12:00–22:00 Budapest, XIV. kerület: a Dózsa György úton a Műcsarnok előtti kanyarodó sáv és a Szépművészeti Múzeum melletti forgalmi sáv. október 23., csütörtök, 14:00–22:00 Budapest, VI. és XIV. kerület: az Andrássy út Oktogon és Hősök tere közötti szakasza,

Oktogon és Hősök tere közötti szakasza, az Állatkerti körút Gundel Károly út és Hősök tere közötti szakasza,

Gundel Károly út és Hősök tere közötti szakasza, Kós Károly sétány,

az Olof Palme sétányt Verona angyalai utca és Hősök tere közötti szakasza,

Hősök terét,

a Dózsa György út Podmaniczky utca és Városligeti fasor közötti szakasza.

Ezeken felül több szakaszos és időszakaszos lezárásra és megállási tilalomra kell készülni az I., a II., az V., a VI., a XI., a XIII. és a XIV. kerületben, a teljes lista a rendőrség közleményében, valamint az alábbi térképen látható: