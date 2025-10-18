Az október 23-i rendezvények és gyűlések miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz október 22-e és 26-a között Budapest több kerületében – írja a Police.hu.
Lezárás lezárás hátán
A lezárások elsősorban a II., az V., a VI., a XI. és a XIV. kerület közlekedését bolygatják meg. Az alábbi táblázatban foglaltuk össze, hol és mikor kell lezárásokra számítani.
|Időpont
|Helyszín
|október 22., szerda, 10:00–20:00
|Budapest, XI. kerület:
- a Műegyetem rakpart Bertalan Lajos utca és Szent Gellért tér közötti szakasza.
|október 22., szerda, 15:00–21:00
|Budapest, II. kerület:
- a Bem József tér teljes területe.
|október 22., szerda, 18:00 – október 24., péntek, 02:00
|Budapest, VI. kerület:
- az Andrássy úton az Oktogon felé menő egy forgalmi sáv a Dózsa György út és a Szív utca között.
|október 22., szerda, 20:00 – október 24., péntek, 02:00
|Budapest, VI. kerület:
- az Andrássy úton az Oktogon felé menő mindkét forgalmi sáv a Dózsa György út és a Szív utca között,
- az Andrássy út és a Rippl-Rónai utca kereszteződése (a szervizúton a közlekedés biztosított),
- az Andrássy út és a Munkácsy Mihály utca kereszteződése (a szervizúton a közlekedés biztosított),
- az Andrássy út és a Bajza utca kereszteződése,
- Kodály körönd (a szervízúton a közlekedés biztosított),
- az Andrássy út mindkét oldali szélső forgalmi sávja a Vörösmarty utca és a Csengery utca között.
|október 23., csütörtök, 10:00–17:00
|Budapest, V. kerület:
- Alkotmány utca,
- Garibaldi utca,
- Akadémia utca,
- Szalay utca,
- Balassi Bálint utca,
- Széchenyi rakpart,
- Honvéd utca.
|október 23., csütörtök, 12:00–22:00
|Budapest, XIV. kerület:
- a Dózsa György úton a Műcsarnok előtti kanyarodó sáv és a Szépművészeti Múzeum melletti forgalmi sáv.
|október 23., csütörtök, 14:00–22:00
|Budapest, VI. és XIV. kerület:
- az Andrássy út Oktogon és Hősök tere közötti szakasza,
- az Állatkerti körút Gundel Károly út és Hősök tere közötti szakasza,
- Kós Károly sétány,
- az Olof Palme sétányt Verona angyalai utca és Hősök tere közötti szakasza,
- Hősök terét,
- a Dózsa György út Podmaniczky utca és Városligeti fasor közötti szakasza.
Ezeken felül több szakaszos és időszakaszos lezárásra és megállási tilalomra kell készülni az I., a II., az V., a VI., a XI., a XIII. és a XIV. kerületben, a teljes lista a rendőrség közleményében, valamint az alábbi térképen látható:
Forrás: Police.hu
