Az október 23-i rendezvények és gyűlések miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz október 22-e és 26-a között Budapest több kerületében – írja a Police.hu.

Lezárás lezárás hátán

A lezárások elsősorban a II., az V., a VI., a XI. és a XIV. kerület közlekedését bolygatják meg. Az alábbi táblázatban foglaltuk össze, hol és mikor kell lezárásokra számítani.

Időpont Helyszín
október 22., szerda, 10:00–20:00 Budapest, XI. kerület:
  • a Műegyetem rakpart Bertalan Lajos utca és Szent Gellért tér közötti szakasza.
október 22., szerda, 15:00–21:00 Budapest, II. kerület:
  • a Bem József tér teljes területe.
október 22., szerda, 18:00 – október 24., péntek, 02:00 Budapest, VI. kerület:
  • az Andrássy úton az Oktogon felé menő egy forgalmi sáv a Dózsa György út és a Szív utca között.
október 22., szerda, 20:00 – október 24., péntek, 02:00 Budapest, VI. kerület:
  • az Andrássy úton az Oktogon felé menő mindkét forgalmi sáv a Dózsa György út és a Szív utca között,
  • az Andrássy út és a Rippl-Rónai utca kereszteződése (a szervizúton a közlekedés biztosított),
  • az Andrássy út és a Munkácsy Mihály utca kereszteződése (a szervizúton a közlekedés biztosított),
  • az Andrássy út és a Bajza utca kereszteződése,
  • Kodály körönd (a szervízúton a közlekedés biztosított),
  • az Andrássy út mindkét oldali szélső forgalmi sávja a Vörösmarty utca és a Csengery utca között.
október 23., csütörtök, 10:00–17:00 Budapest, V. kerület:
  • Alkotmány utca,
  • Garibaldi utca,
  • Akadémia utca,
  • Szalay utca,
  • Balassi Bálint utca,
  • Széchenyi rakpart,
  • Honvéd utca.
október 23., csütörtök, 12:00–22:00 Budapest, XIV. kerület:
  • a Dózsa György úton a Műcsarnok előtti kanyarodó sáv és a Szépművészeti Múzeum melletti forgalmi sáv.
október 23., csütörtök, 14:00–22:00 Budapest, VI. és XIV. kerület:
  • az Andrássy út Oktogon és Hősök tere közötti szakasza,
  • az Állatkerti körút Gundel Károly út és Hősök tere közötti szakasza,
  • Kós Károly sétány,
  • az Olof Palme sétányt Verona angyalai utca és Hősök tere közötti szakasza,
  • Hősök terét,
  • a Dózsa György út Podmaniczky utca és Városligeti fasor közötti szakasza.

Ezeken felül több szakaszos és időszakaszos lezárásra és megállási tilalomra kell készülni az I., a II., az V., a VI., a XI., a XIII. és a XIV. kerületben, a teljes lista a rendőrség közleményében, valamint az alábbi térképen látható: