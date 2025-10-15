Egy márkaépítéssel foglalkozó tanácsadó szervezet, az Interbrand immár éves rendszerességgel adja ki a világ száz legnagyobb globális márkáját tömörítő Best Global Brands listát. Komoly cégekről beszélünk: összesített értékük a tavalyi listához képest 4,4 százalékkal nőtt, és immár eléri a 3,6 billió (3600 milliárd) dollárt.

Más kérdés, hogy ennek a 3,6 billiónak a felét a lista élén álló 8 (nyolc) vállalat adja, és hogy mindössze négy olyan cég van, amelynek az értékét 100 milliárd dollár fölé teszi az Interbrand – ezek viszont nem is 100, hanem rögtön 300 milliárd fölöttiek…

A 100-as listán 14 autógyártó szerepel (és még itt a Xiaomi, amelyet egyelőre korainak tartanánk ide sorolni), ami jól jelzi, milyen fontos szerepet tölt be az iparág a globális gazdaságban. A Tesla már korábban is szerepelt a listán (igaz, most 35%-os értékvesztéssel meggyengült a pozíciója), idén pedig felkerült egy másik új keletű cég: a BYD is a száz legerősebb márka közé.

Érdekes ugyanakkor, hogy a legnagyobb mértékű növekedést épp egy nagy hagyományokkal bíró – és a napokban épp jelentős tőzsdei veszteséget elkönyvelő – gyártó, a Ferrari produkálta idén, az ígéretes márkák (azaz azok, amelyeknek jók az esélyei, hogy akár már jövőre felkerüljenek a listára) között pedig ott van a Ford és a Volvo.

A márkaérték egyébként az Interbrand értelmezésében messze túlmutat a cég pénzügyi teljesítményén: az anyagiak mellett két másik kulcsfontosságú szempontot is elemeznek. Az egyik a márka vásárlási döntést befolyásoló képessége: rendelkezik-e olyan jellegzetességgel a brand, ami miatt mellette döntenek az ügyfelek (túl az olyan nyilvánvaló, objektív szempontokon, mint az ár, az elérhetőség vagy a termék jellemzői.) A másik pedig a márka erőssége: képes-e ügyfélhűséget kiépíteni, és ezáltal tartós növekedésbe fogni, megteremtve a kereslet és a kínálat kiszámítható egyensúlyát.

Ezen mérőszámok alapján a világ legértékesebb autógyártói a következők:

Interbrand Best Brands 2025, autóipar

16 fotó

A teljes Top 100-as listát az alábbi képeken találod:

A kutatás elérhető ezen a linken.

A luxusmárkáknak külön versenyt rendez a piac; íme, a legutóbbi eredmény: