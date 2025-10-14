Évtizedek óta csodálja a világ a Toyota Century-t, de csak távolról: bár minden hozzáértő tudja, hogy a japán autógyártás abszolút csúcsáról van szó, a Toyota szemérmesen rejtegette, csak hazájában forgalmazta, érdemben nem fejlesztette az egyetlen modellből álló márkát.

A Century SUV bevezetésével ugyan megtörtént az első lépés a patinás név valódi márkává történő átalakítása (és az exportpiacok – egyelőre Kína – meghódítása) felé, de hiába tartozik Japán a világ három (időnként négy) legnagyobb nemzeti autópiacai közé, egy luxusmárka nemzetközi kitekintés nélkül mit sem ér.

5 fotó

Ez most megváltozhat, bár a világ számára mégis csak rejtve marad az eredeti Century. A Toyota ugyanis teljesen újrafogalmazta az eredetileg elegánsan visszafogott, felülmúlhatatlanul kifinomult, megnyugtatóan tökéletes termékcsaládot.

Az újjászületett Century október végén, a Tokiói Autószalonon fogja bemutatni első koncepciójárművét, amely egyszerre lesz pimasz és konvencionális, sportos és komfortos.

Az előzetes képekből rögtön látszik, mennyire radikális a váltás: a jellemzően fekete szedán helyett egy narancssárga kupét építettek, amelyről egyelőre semmi konkrétumot nem lehet tudni – az egyik fotón tolóajtó azonosítható, méghozzá előre és hátra elmozduló nyílászárókkal. Az orr nem teljesen zárt, a panel alsó részén légbevezető rácsozat látható, így akár belső égésű motort is kaphat a kupé – Tojoda Akio, aki már a Century SUV fejlesztése előtt arra kérte mérnökeit, hogy “valami élvezetes vezethetőt” építsenek, alighanem erre szavazna a tisztán elektromos hajtás helyett.

Úgy tűnik, a kupé futóművét valamelyest megemelték – ez összecseng a Crown modellcsalád megújulásakor alkalmazott stratégiával, és logikus folyománya annak, hogy a hagyományos Century modellpárosból egyértelműen a SUV a kelendőbb, durván 4:1 arányban választják azt az ügyfelek a limuzinnal szemben.

Érdekes módon a Century bevezetése nem hogy veszélyeztetné a Lexus létezését, hanem éppen ellenkezőleg: hatalmas lehetőséget teremt a márka számára, amely megszabadulva eddigi reprezentációs kötöttségeitől szabadabban, kreatívabban kísérletezgethet a jövőben.

