A Porsche 1951-ben érte el első nemzetközi szinten is jelentős versenygyőzelmét, amikor egy 356 SL kategóriaelsőként végzett a Le Mans-i 24 órás futamon. Azóta több mint 30 ezer győzelem fűződik a gyártó nevéhez – nyilván akadnak olyan márkák, amelyek ennél is több trófeát gyűjtöttek be, de kétségtelen, hogy a Porsche hitelesen adja el magát, mint motorsport-autoritás.

Ezzel együtt is megdöbbentő az a létesítmény, amelyet a márka szingapúri képviselete 2027-re tető alá kíván hozni: egy átlagos értékesítési pont helyett élményközpontot építenek, de nem ám játszósarokkal meg interaktív videobemutatókkal, hanem egy komplett versenypályával.

8 fotó

Jól olvastad: a Porsche Experience Centre Singapore ügyfeleinek lehetősége lesz arra, hogy a kiszemelt autót egy valódi versenypályán próbálják ki, vagy korábban megvásárolt Porschéjukkal vissza-visszatérjenek egy kis örömautózásra.

A pontos technikai részletekkel még adós a Porsche, de a döntött kanyartól kezdve a sikánon át a hosszú célegyenesig minden lesz itt. A körpálya mellette egy vezetéstechnikai oktató egységet húznak fel rántópaddal, csekély tapadású felülettel, driftelő körrel.

A Porsche egyébként 2008-ban építette meg első élményközpontját; a szingapúri a tizenegyedik lesz, egyben a harmadik ázsiai PEC Sanghaj és Tokió után.

Hogy miért jó, ha egy Porsche-tulajdonos alapos vezetéstechnikai képzésben részesül, talán nem kell magyarázni…