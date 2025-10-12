Az európai szuperprémium autók gyártói – a Bentley, a Ferrari, a Rolls-Royce, a Lamborghini, a Bugatti és a többiek – felfedezték maguknak azt a vevőkört, amely a piaci árnál jelentősen többet hajlandó kifizetni autójáért, ha cserébe olyan kivitelt kap, amely senki másnak nincs a világon.

Ezek az egyedi kidolgozású autók egyre nagyobb százalékot tesznek ki az említett márkák eladásaiból, a trendre viszont felfigyeltek a kínai márkák is, és megkezdték az ellentámadást – legalábbis hazai piacukon.

A Xiaomi SU7 Ultra sportszedánhoz és a YU7 Max crossoverhez például színek tucatjai közül választhatnak az ügyfelek, de a palettán arany logók, festett kerékagyak és egyéb ritka (és drága) különlegességek is szerepelnek.

A kínai autógyártó egyébként reálisan nézi a rövidtávú lehetőségeket: míg a nagy európai cégeknél akár 90% fölött is lehet az egyedi kivitelű autók aránya, és több milliárd eurós üzletágról beszélhetnek, a Xiaomi nem számít jelentős bevétel-növekedésre. Ugyanakkor fontos üzenete van a programnak: Kína bármire képes.

A cég egyik egyedi fényezését például 50 munkaóra alatt viszik fel az autóra, és kézzel polírozzák. „Szerénytelenség nélkül mondhatom, ennek a festésnek a minősége vetekszik a Rolls-Royce, a Bentley fényezésével.” – nyilatkozta az Automotive News-nak Lei Jun, a Xiaomi társalapítója és ügyvezető igazgatója.