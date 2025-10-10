Labdarúgó-mérkőzés miatt kell lezárásra számítani a Puskás Aréna környékén. A mérkőzést szombaton 18 órától rendezik meg, de a stadion környékén már 15 órától számos közlekedési változásra, lezárásra kell számítani.

A korlátozott parkolási lehetőségek miatt a BKK azt kéri, hogy a mérkőzésre érkezők a közösségi közlekedést részesítsék előnyben. A mérkőzés előtt, illetve azt követően a megszokottnál sűrűbben indul a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos, és a Thököly úton közlekedő buszok mindegyike megáll a Reiner Frigyes park és a Thököly út/Stefánia út megállóhelyen.

15 és 21 óra között lezárják a Dózsa György utat a Thököly út és a Kerepesi út között, az Ifjúság útját a Dózsa György út és a Stefánia út között, a Verseny utcát teljes hosszúságban és az Istvánmezei utat. A mérkőzés befejezése után, várhatóan 19.40 és 21 óra között lezárják a Stefánia utat is a Hungária körút és a Thököly út között.

A mérkőzést követően további forgalomkorlátozás is lehet a környéken.

És akkor még futóverseny is lesz…: