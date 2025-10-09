A futóverseny miatt a közlekedőknek szombaton a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között kell számolniuk a korlátozásokkal – olvasható a Budapesti Közlekedési Központ közleményében.

Azt írták, hogy a Szabadság hidat vasárnap várhatóan 9:20-tól a kora délutáni órákig lezárják a közúti forgalom elől, emellett az Árpád hídon is sávlezárásra kell számítani, illetve korlátozzák a Lánchíd, az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út forgalmát is. Az érintett közösségi közlekedési járatok terelve közlekednek. Az egyszerűbb eljutás érdekében a BKK a metrók használatát ajánlja.

A rajt és a cél a XI. kerületi Pázmány Péter sétányon lesz, amit az előkészítő munkák miatt már október 10-én, pénteken lezárnak.

A tájékoztatás szerint a verseny napjait megelőzően, már pénteken 9 órától lezárják a XI. kerületi Pázmány Péter sétányt, amely egészen vasárnapig zárva marad. A futóversenyek idején, azaz szombaton és vasárnap jellemzően 9 és 16 óra között további számos utat, teret és hidat is lezárnak. Korlátozzák a közúti forgalmat többek között a Bem rakparton, a Budai alsó rakparton, a Műegyetem rakparton és a Pesti alsó rakpart egy-egy szakaszán, emellett a Clark Ádám téren, a Fővám téren, a Szent Gellért téren, valamint azok környékén.