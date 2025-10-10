Utoljára 2024 februárjában értek ilyen keveset a Ferrari-részvények, mint a kereskedés tegnapi zárásakor, derül ki a Google adataiból.

6 fotó

Normális esetben egy új modell bemutatása emeli az autógyártók iránti bizalmat a tőzsdén, most azonban mégsem így történt. Az Elettrica, amelyet majd 2026 tavaszán mutat csak be a Ferrari, de műszaki részleteit már most ismertette a cég, a vállalat első tisztán elektromos típusa lesz.

Könnyű ebből arra a következtetésre jutni, hogy az elektromos Ferrari miatt fordult el a piac az autógyártótól, erről azonban szó sincs.

Épp ellenkezőleg: a részvények értéke azt követően kezdett zuhanni, hogy a Ferrari módosította középtávú célkitűzéseit, és bejelentette, hogy 2030-ra pontosan fele annyi villanyautót, és kétszer annyi benzinmotoros modellt fog építeni, mint amit még 2022-ben kitűzött maga elé.

(Eredetileg 40:20:40 volt a tisztán elektromos, benzines és hibrid modellek projektált részesedése az eladásokból, ezt az arányt módosították most 20:40:40-re.)

Még érdekesebb, hogy ez a változás valójában megnöveli a cég profitját, hiszen a hagyományos hajtásláncokkal szerelt típusokat nagyobb árréssel tudja értékesíteni. Ezt tükrözi az is, hogy a Ferrari felfelé módosította az idei évre vonatkozó előrejelzéseit: a korábbi 7,0 helyett 7,1 milliárd eurós nettó árbevétellel számolnak, míg a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) 2,68-ról 2,72 milliárd euróra emelkedett. Ugyanakkor a 2030-ra előrevetített értékek – 9 milliárd eurós nettó árbevétel, 3,6 milliárd eurós EBITDA – valamivel elmaradnak a korábban bejelentetteknél: a nettó árbevételt például eddig 9,8 milliárd euróra jósolták.

Részben ez az utóbbi, gyenge középtávú kilátás, részben a profitabilitást alapvetően meghatározó termékmixet érintő, jelentős mértékű változásának a puszta ténye okozhatta a részvényértékek hirtelen esését.

Ha valóban így van, és alapvetően nem rendült meg a bizalom a cég iránt, vélhetően rövid időn belül helyreáll az egyensúly, és folytatódhat a Ferrari szárnyalása a tőzsdén: 2016 óta, amikor a cég kilépett a milánói értéktőzsdére, 773 százalékkal nőtt a részvények értéke.

Az eredetileg 40,54 eurón indított papírok először (pár hét alatt) 30 euróra zuhantak, majd rakétaként lőttek ki. és idén februárban már 482 eurón álltak.

Tegnap viszont egyetlen nap alatt 15,4 százalékot esett (de rövid ideig mínusz 16,1 százalékon is állt) a részvények értéke. A korábbi negatív rekordot a kezdet kezdetén, 2016 februárjában érték el a papírok, akkor egyetlen nap alatt 12,4 százalékot esett a cég értéke.

Nehéz ugyanakkor megmondani, hogy az értékcsökkenésnek mennyi köze volt a Ferrari Elettricához. Az autó ugyanis hiába 1000 lóerős, ha tömege meghaladja a 2,3 tonnát, ami nagyon nem egy Ferrarihoz méltó érték. Ennél is nagyobb probléma, hogy a Ferrari pont olyankor lép előre saját villanyautójával, amikor az elektromos szupersportautók piaca összeomlani látszik. Minden gyártónak módosítania kellett terveit és termékstratégiáját, miután nagyjából az idei év elején kiderült: az emberek mégis inkább benzinmotoros luxussportautókat vásárolnának és vezetnének.