Utoljára 2024 februárjában értek ilyen keveset a Ferrari-részvények, mint a kereskedés tegnapi zárásakor, derül ki a Google adataiból.

Normális esetben egy új modell bemutatása emeli az autógyártók iránti bizalmat a tőzsdén, most azonban mégsem így történt. Az Elettrica, amelyet majd 2026 tavaszán mutat csak be a Ferrari, de műszaki részleteit már most ismertette a cég, a vállalat első tisztán elektromos típusa lesz.

Könnyű ebből arra a következtetésre jutni, hogy az elektromos Ferrari miatt fordult el a piac az autógyártótól, erről azonban szó sincs.

Bejelentették a villanyautót, bezuhant a Ferrari értéke 6

Már a Ferrari Purosangue is formabontó volt, de a Ferrari Elettrica lesz az igazán korszakalkotó modell

Épp ellenkezőleg: a részvények értéke azt követően kezdett zuhanni, hogy a Ferrari módosította középtávú célkitűzéseit, és bejelentette, hogy 2030-ra pontosan fele annyi villanyautót, és kétszer annyi benzinmotoros modellt fog építeni, mint amit még 2022-ben kitűzött maga elé.

(Eredetileg 40:20:40 volt a tisztán elektromos, benzines és hibrid modellek projektált részesedése az eladásokból, ezt az arányt módosították most 20:40:40-re.)

Bejelentették a villanyautót, bezuhant a Ferrari értéke 7

Még érdekesebb, hogy ez a változás valójában megnöveli a cég profitját, hiszen a hagyományos hajtásláncokkal szerelt típusokat nagyobb árréssel tudja értékesíteni. Ezt tükrözi az is, hogy a Ferrari felfelé módosította az idei évre vonatkozó előrejelzéseit: a korábbi 7,0 helyett 7,1 milliárd eurós nettó árbevétellel számolnak, míg a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) 2,68-ról 2,72 milliárd euróra emelkedett. Ugyanakkor a 2030-ra előrevetített értékek – 9 milliárd eurós nettó árbevétel, 3,6 milliárd eurós EBITDA – valamivel elmaradnak a korábban bejelentetteknél: a nettó árbevételt például eddig 9,8 milliárd euróra jósolták.

Bejelentették a villanyautót, bezuhant a Ferrari értéke 8

Részben ez az utóbbi, gyenge középtávú kilátás, részben a profitabilitást alapvetően meghatározó termékmixet érintő, jelentős mértékű változásának a puszta ténye okozhatta a részvényértékek hirtelen esését.

Ha valóban így van, és alapvetően nem rendült meg a bizalom a cég iránt, vélhetően rövid időn belül helyreáll az egyensúly, és folytatódhat a Ferrari szárnyalása a tőzsdén: 2016 óta, amikor a cég kilépett a milánói értéktőzsdére, 773 százalékkal nőtt a részvények értéke.

Az eredetileg 40,54 eurón indított papírok először (pár hét alatt) 30 euróra zuhantak, majd rakétaként lőttek ki. és idén februárban már 482 eurón álltak.

Bejelentették a villanyautót, bezuhant a Ferrari értéke 9

John Elkann cégelnök és Benedetto Vigna ügyvezető igazgató a részvényeseknek szervezett napon, előttük a Ferrari Elettrica futóműve

Tegnap viszont egyetlen nap alatt 15,4 százalékot esett (de rövid ideig mínusz 16,1 százalékon is állt) a részvények értéke. A korábbi negatív rekordot a kezdet kezdetén, 2016 februárjában érték el a papírok, akkor egyetlen nap alatt 12,4 százalékot esett a cég értéke.

Nehéz ugyanakkor megmondani, hogy az értékcsökkenésnek mennyi köze volt a Ferrari Elettricához. Az autó ugyanis hiába 1000 lóerős, ha tömege meghaladja a 2,3 tonnát, ami nagyon nem egy Ferrarihoz méltó érték. Ennél is nagyobb probléma, hogy a Ferrari pont olyankor lép előre saját villanyautójával, amikor az elektromos szupersportautók piaca összeomlani látszik. Minden gyártónak módosítania kellett terveit és termékstratégiáját, miután nagyjából az idei év elején kiderült: az emberek mégis inkább benzinmotoros luxussportautókat vásárolnának és vezetnének.

Bejelentették a villanyautót, bezuhant a Ferrari értéke 10
