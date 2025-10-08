A kutatás szerint a 18-69 éves lakosság 72 százalékának háztartásában van saját autó, minden ötödik háztartásában pedig több is van. A 6-15 éves járművek aránya 34 százalék, és csak minden hatodik autó újabb ennél – áll a Europ Assistance közleményében.

A magyar autósok 57 százaléka legalább negyedévente megtesz egy 100 kilométernél hosszabb belföldi utat autójával, minden harmadik autótulajdonos pedig havonta legalább egyszer. Csak minden ötödik autósra igaz, hogy sosem, vagy két évnél is ritkábban utazik ilyen távon.

A saját autóval rendelkező 18-69 éves magyarok körülbelül ötöde rendelkezik casco biztosítással, 14 százalék kapott ingyenesen asszisztencia-szolgáltatást márkakereskedéstől vagy szervíztől, 13 százalékuk pedig önálló asszisztencia szolgáltatást vesz igénybe. Ez azt jelenti, hogy az autósok 57 százaléka nem rendelkezik semmilyen, meghibásodás vagy baleset esetén az anyagi kockázatot csökkentő megoldással.