A gödöllői férfi soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, azonban ez nem tartotta vissza attól, hogy a volán mögé üljön. Engedély nélküli vezetés miatt 2023-ban a Gödöllői Járásbíróság két alkalommal is elmarasztalta, és mindkét esetben eltiltotta a férfit a közúti járművezetéstől.

A férfi a szabálysértési hatóság döntéseit nyíltan semmibe vette: 2024 februárja és novembere között – az eltiltások hatálya alatt – hat alkalommal vezetett személy-, illetve teherautót Gödöllőn és a környező településeken.

Magyarországon 2021 májusától bűncselekménynek minősül az eltiltás hatálya alatti járművezetés. A Gödöllői Járási Ügyészség a többszörösen büntetett előéletű férfival szemben végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt.

Tavaly 3079 eljárás indult eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt, míg idén augusztusig 1924 esetet regisztráltak: