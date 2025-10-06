Vezetni tanulni, egy tonnás, másfél tonnás, gépi erővel működő fémdobozt magunka és másokra sem veszélyt jelentve a forgalomban terelgetni eleve nehéz, stresszes dolog, de van, ahol az átlagnál is rosszabb élmény.

Az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Svédországban Franciaországban és Németországban tevékenykedő online vezetésoktató szolgáltató most listát állított fel az ilyen szempontból legrosszabb (és legjobb) országokból. A négy szempontot értékeltek 1-10-ig, majd ezeket átlagolták: a dugókat, azaz hogy a nagyvárosokban mennyivel tovább tart egy út, mint szabad utakon lenne (a TomTom 2024-es Traffic Indexe alapján), a 100 ezer főre vetített halálos balesetek, illetve gépjárművek számát (mindkettőt a World Poulation Review alapján), valamint a közutak minőségét (a Világgazdasági Fórum versenyképességi jelentése alapján).

A szégyendobogóra ezek alapján két környékbeli ország, valamint hazánk került.

1. Románia

A Zutobi számításai szerint a legrosszabb a helyzet Romániában, keleti szomszédunk mindössze 2,38 pontot kapott, miután az országban 9,6 közúti halál jut 100 főre, de az utak állapota is csak 2,96-os részértéket adott. A dugókra 48%-os értéket számoltak (minél magasabb, annál rosszabb).

2. Lengyelország

2,50 pontot értek el barátaink, a lengyelek. 6,5 halálos áldozat 100 ezer főre, 4,14 útminőségi pontszám, 36,67%-os dugóindex.

3. Magyarország

Hazánk 2,86 ponttal zárt, híresen rossz útjaink 3,89 pontot értek el a 10-ből, 100 főre 7,4 baleseti halál jut, míg a dugóindex 46%-ra jött ki.

Érdekes, hogy a top 10-be – pontosabban az alsó 10-be – többségében európai – sőt, kivétel nélkül volt szocialista – országok kerültek:

1. Románia 2,38 2. Lengyelország 2,50 3. Magyarország 2,86 4. Csehország 2,92 5. Bulgária 2,98 6. Lettország 2,98 7. Mexikó 3,16 8. Litvánia 3,27 9. Fülöp-szigetek 3,33 10. Új-Zéland 3,45

Ami az egyes részkategóriákat illeti, a dugóindex 52%-kal Mexikóban volt a legrosszabb, a balesetei halálokban Szaúd-Arábia teljesített legrosszabbul a 100 ezer főre eső 18,5 áldozattal, a 100 főre eső gépjárműveket – a közúti közlekedés szereplőinek „sűrűségét” – illetően Finnországban van legnehezebb helyzetben egy tanuló, hiszen 100 ezer lakosra 95 ezer gépjármű jut, míg az útminőségben Románia már említett 2,96 értéke volt mélypont.

A tanulóvezetők számára legjobb országok a felmérés szerint: Szingapúr (8,87 pont), Svédország (8,28), Hollandia és Dánia (egyaránt 7,56).