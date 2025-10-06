A baleset miatt a 17-es kilométernél a két középső sávot lezárták. Reggel kilencre 13-14 kilométeres torlódás alakult ki, ami több mint egy órával hosszabb menetidőt jelenthet.
Az Útinform azt javasolta, hogy aki teheti, keressen másik útvonalat!
Három kamion ütközött össze az M0-s autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon, Halásztelek térségében.
