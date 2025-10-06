A baleset miatt a 17-es kilométernél a két középső sávot lezárták. Reggel kilencre 13-14 kilométeres torlódás alakult ki, ami több mint egy órával hosszabb menetidőt jelenthet.

Az Útinform azt javasolta, hogy aki teheti, keressen másik útvonalat!

Extrém dugó alakult ki az M0-son, járhatatlan az út 1

Extrém dugó alakult ki az M0-son, járhatatlan az út 2
