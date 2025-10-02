A sofőr március 14-én, a reggeli órákban az egyik szentesi középiskola közelében lévő zebránál nem vette észre az éppen ott átsétáló diákot, így elütötte.

A lány az útra esett, az idős férfi azonban anélkül, hogy segített volna, továbbhajtott. A balesetben a diáklány nem sérült meg.

Az autósnak baleset esetén meg kell győződnie arról, hogy más megsérült-e, illetve segítségre van-e szüksége! Nem elég az autóban ülve, távolról odanézni, és az sem elég, ha mások odamennek a sértetthez.

Az autó vezetőjét a járási ügyészség cserbenhagyással vádolja.

