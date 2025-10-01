Magyarországon és a világ jelentős részén nem azért vesznek szürke, fekete esetleg fehér autót sokan, mert az tetszik nekik, hanem mert az az általános tapasztalat, hogy ezeket könnyebb majd tovább értékesíteni. Ám nemcsak a színek, hanem az autó típusa is meghatározó, hogy mennyire kapós a piacon.

A Használtautó.hu összeállította a leggyorsabban eladható autók idei toplistáját, miután megvizsgálta az életkor és hajtáslánc szerinti turnover-adatokat 2025 januártól augusztusig. A forgási sebességnél azt vizsgálták, hogy átlagosan hány nap telik el a hirdetés felkerülésétől a levételéig.

A magyar használtautó-piacon a leggyorsabban eladható autók adatai 2025 januártól augusztusig:

“A magyar használtautó-piacon az ár a legmeghatározóbb tényező a vásárlási döntésekben, de a márka megítélése is kulcsszerepet játszik. Nem véletlen, hogy a Suzuki az egyik leggyorsabban gazdát cserélő márka: széles körben kedvelt, egyszerű felépítésének köszönhetően megbízható, szervizelése pedig olcsó és kiszámítható” emelte ki Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője, aki hozzátette: „A Peugeot régebbi típusait sokan minőségi előrelépésként tekintik a Suzukikhoz képest, ráadásul széles motor- és karosszériaválasztékuk is vonzóvá teszi őket”

Meglepő módon a legöregebb autók kelnek el a leggyorsabban a magyar piacon. A 15 évnél idősebb járművek átlagosan 21,9 nap alatt cserélnek gazdát, míg a 10–14 éves autók már 25,9 napos értéket mutatnak. Az 5–9 év közötti autók 27,5 napos átlaga is viszonylag jó, de a 0–4 éves, tehát újszerű autók már csak 42,5 nap alatt kelnek el, vagyis kétszer lassabban, mint az idősebb társaik.

A benzinesek a legkapósabbak

Ha a hajtáslánc szerint nézzük az adatokat, az derül ki, hogy a hagyományos benzin- és dízelüzemű autók kelnek el a leggyorsabban a magyar piacon: a benzines járművek átlagosan 25,9 nap, míg a dízelek 26,4 nap alatt cserélnek gazdát. Ehhez képest az elektromos autóknál az átlagos eladási idő 33,3 nap, a hibridek esetében pedig még ennél is hosszabb, 35,4 nap.

Ez azt jelenti, hogy bár a villanyautók és hibrid modellek iránti érdeklődés fokozatosan nő, a piacon továbbra is a klasszikus hajtásláncok dominálnak, ha gyors értékesítésről van szó. Ennek oka lehet a hagyományos autók ismertsége, javíthatósága és alacsonyabb ára, illetve az alternatív hajtású modellekkel kapcsolatos fenntartási vagy töltési kérdések is.

