A Tesla 2023-ban kezdte meg töltőinek új generációjának fejlesztését, majd 2024-ben jelentek meg az első V4-es Superchargerek.

Egyelőre azért nem hemzsegnek még, de már Magyarországon is van egy, a 250 kW-os töltést hosszabb kábelen nyújtó, közvetlen bankkártyás fizetést is kínáló állomás.

Az első hazai V4-es Superchargerek néhány napja Pécsett váltak elérhetővé, a nyolc oszlopból jelenleg négy aktív. Az oszlpok a Teslák mellett más márkájú villanyautók kiszolgálására is képesek.

Ez egyébként a 11. Supercharger állomás Magyarországon.

Nyilván egyelőre csak a környékbelieknek vagy a baranyai megyeszékhelyt érintőknek jó hír ez, mindenesetre akinek kényelmes, az a város nyugati be-/kijáratánál fekvő bevásárlóközpont parkolójában, a Makay István út 5. címen található.

