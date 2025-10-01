Elkészült a vádirattal az ügyészség annak a balesetnek kapcsán, amelyben két vitorlázó-repülőgép ütközött össze 2024 júniusában. A szervezet beszámolója szerint a vádlott és a sértett repülésre alkalmas időjárási viszonyok között, délután emelkedtek a levegőbe a nyíregyházi repülőtérről vitorlázógépeikkel.

Este mindkét pilóta Tokaj felé repült, megfelelő távolságot tartva egymástól. A Tisza folyót elérve a sértett visszafordult, hogy a nyíregyházi reptéren végkisiklást hajtson végre, így egy ideig egymással szemben haladtak.

Mint a közleményből kiderül, a vádlott anélkül, hogy a sértettet látta volna, vagy vele rádión kommunikált volna, megkezdte a jobbra fordulást, eközben a bal szárnya élével 138 km/óra sebességgel a másik gép farkát levágta.

Ezt követően mindkét repülőgép zuhanni kezdett, ezért a pilóták ejtőernyővel azonnal elhagyták a gépeket. A légi járművek Nagycserkesz közelében egy mezőgazdasági területen, egymástól 500 méterre értek földet.

Szerencsére a balesetben csak egyikük, a vétlen pilóta sérült meg könnyebben.

Az ügyészség légi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével vádolja a visszaforduló pilótát, vele szemben pénzbüntetést és légi jármű vezetésétől való eltiltást indítványozott.