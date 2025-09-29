Az autóipari hulladékok őrleménye (automotive shredder residue, ASR) a legvége minden jármű újrahasznosítási folyamatának. Az autóroncs aprítása után visszamaradó, viszonylag finomra őrölt hulladék mindenféle értékes dolgot tartalmaz, elkeverve hasznosíthatatlan szeméttel. Ülésszivacs, műanyagok, fóliák és festékrészecskék keverednek itt, és ebből a vegyes hulladékból jelenleg csak hőkezeléssel lehet kinyerni a hasznos komponenseket – ez viszont energiaigényes és pazarlással is jár.

5 fotó

A Porsche és partnerei, a vegyipari óriás BASF, valamint a bioenergiával és fenntartható technológiákkal foglalkozó BEST GmbH most egy olyan kísérleti projektet mutattak be, amelyben ezt a vegyes hulladékot kémiai úton hasznosítják újra. Az őrleményben található műanyagokat, amelyek mechanikailag már nem szortírozhatók (akár, mert fizikailag lehetetlen, akár, mert nem gazdaságos), gázosítással forgatják vissza a műanyaggyártásba.

Az ásványi energiahordozók helyett bioalapú nyersanyagok felhasználásával lezajló folyamat során szintézisgázt állítanak elő, amelyet a primér nyersanyagokkal vegyítve gyártanak különböző poliuretán termékeket – a Porsche kísérleti projektjében például kormánykereket.

A folyamat végeredményeként létrejövő nyersanyagok minden szempontból egyenértékűek az elsődleges forrásokból gyártott anyagokkal, beleértve azok biztonsági jellemzőit is, ezért korlátozás nélkül felhasználhatók.

Nem újdonság a Porschénál a körkörös gazdaság elve, már komplett karosszériaelemeket is gyártanak megújuló forrásból származó nyersanyagból: