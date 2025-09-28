Már ha az öt darabot szériának lehet nevezni. Ennyi készült ugyanis a Bugatti Veyron különleges kiviteléből.

A Pur Sang (telivér) nevű verzió érdekessége, hogy a világháború előtti német versenyautókhoz hasonlóan nincs rajta festés. Az alumínium és szénszálas elemek kéttónusú összhatása még a gyártót is lenyűgözte. A hiányzó festés miatt amúgy is könnyebb szuperjárgány tömegét néhány további trükközéssel még tovább csökkentették, így mintegy 75 kg-ot sikerült lefaragni a szériamodellhez képest.

“Minimalista külseje alatt a Veyron félelmetes, 8,0 literes, négyturbós W16-os motorja rejlik, amely 1001 lóerőt ad le, és képes az autót elképesztő, 407 km/h körüli végsebességre gyorsítani. Ennek megfelelően, még egy olyan árcédulával is, (amely a különkiadású Bugattit a legtöbb ember számára elérhetetlenné tette), mind az öt Veyron 16.4 Pur Sang szinte azonnal elkelt a modell bemutatását követően.

A Pur Sang nemcsak a teljesítmény szimbólumává vált, hanem a dizájn által megteremtett exkluzivitás ikonjává is – egy olyan hitvallássá, amely a következő években is meghatározta a Bugatti filozófiáját”. – olvasható az autóról szóló leírásban.

9 fotó

Az egyes sorszámú Pur Sangként jegyzett, bézs-szürke utasterű autó október közepén Münchenben kerül árverésre. A várható árat nagyjából 750-850 millió forint között lőtték be a szakértők.