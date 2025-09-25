Augusztus első napjaiban jelentette be a Magyar Közút, hogy hetekig tartó felújítás veszi kezdetét az M0-s autóúton Törökbálint térségében. A hídfelújítási munkálatok előkészítése 4-én el is kezdődött, a terv pedig az volt, hogy a munkálatok szeptember 7-ig tartanak majd.

Aki a környéken járt mostanság, tapasztalhatta szeptember 7-e után is, hogy a korlátozások és forgalomterelések nem szűntek meg. Eddig nem lehetett tudni, mi (vagy mi nem) történik, azonban a Magyar Közút friss közleményében jelezte, hogy az új várható befejezési időpont 2025. október 12.

A korlátozások és a forgalomterelés rendje változatlanul érvényben marad az M0 autóúton, az M0-M7 csomópont térségében. Az M5 autópálya felé vezető irány továbbra is teljes zárás mellett érintett: a belső sáv forgalma a túloldali pálya belső sávjába kerül átvezetésre, míg a külső sáv az M0-M7 csomópont párhuzamos gyűjtő-elosztó ágán haladhat. Az M0-M7 csomóponti ki- és felhajtási lehetőségek mindvégig biztosítottak.

A helyzet miatt a társaság felhívja a figyelmet a megszokottnál is nagyobb forgalomra, különösen a Balaton felől érkezőknek, akik az M0-ra fordulva besorolási nehézségekkel találhatják szembe magukat.