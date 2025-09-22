A Suzuki sem tudott ellenállni a modern kor elvárásainak, 22 év után felfrissítik a márka jól ismert emblémáját. Az új logó megtartja a már-már ikonikus „S” betű formáját, de a digitális kor szellemében hamarosan már a minimalista jellegű, lapos (flat) dizájn szerint készül.

Hasonlóan „látványos” változás, hogy a hagyományos krómot erős fényű ezüst festékre cserélik, hogy csökkentsék a környezeti terhelést. A sajtóanyag szerint ezzel kifejezik egy „új korszak felé való elmozdulást is”.

A nyitóképen még az aktuális embléma látható, íme az új:

Az új embléma elsőként az október 31. és november 9. között megrendezésre kerülő Tokiói Autószalonon mutatkozik be. A kiállításon minden új Suzuki-tanulmányon már az új embléma lesz látható.

