Egy modern autó akár 30 ezer alkatrészből áll össze. Legyen bármilyen tökéletes a minőség-ellenőrzés, egy ilyen bonyolult szerkezetnél nem küszöbölhetők ki teljesen a tervezés, fejlesztés vagy gyártás során esetleg felmerülő hibák. Amikor egy ilyen malőrt azonosítanak, az autógyártók és/vagy beszállítóik a jogszabályok által meghatározott feltételek mellett visszahívási kampányt indítanak, azaz az érintett modelleket saját költségükön kijavítják. Az Európai Unió hétről hétre közzéteszi a legfrissebb visszahívások listáját, mi pedig megosztjuk ezt veletek, még ha ezen a héten egyetlen esetről számoltak is be. Ha az alábbiakból úgy gondolod, a járműved érintett lehet, vedd fel a kapcsolatot egy márkakereskedővel, aki elmondja, mi a teendőd.

Kattints a képre és nézd meg 2025. 38. heti visszahívásokat!

12 fotó

Ha van valami, ami elronthatja a napod, az egy kormányozhatatlanul robogó kamion: