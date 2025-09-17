„Európában az elektromos autók iránti kereslet továbbra is jelentősen elmarad az iparági előrejelzésektől” – áll a közleményben.

Ezért a Ford jelentős szerkezetátalakítást hajt végre Németországban, amely több ezer munkahelyet érint, többek között a kölni telephelyen és a bezárás előtt álló saarlouisi üzemben is. A leépítés önkéntes alapon történik, végkielégítési vagy korengedményes nyugdíjazási opciókkal, a végleges létszám pedig a munkavállalói képviseletekkel folytatott tárgyalásoktól függ.

Az első elbocsátások már januárban megkezdődhetnek, amivel a dolgozói létszám körülbelül 7600 főre csökken. Összehasonlításképpen, a 2010-es évek végén az üzem közel 20 000 embert foglalkoztatott – írja a motor1.com.

A bejelentés mindössze egy hónappal azután érkezett, hogy a Ford megünnepelte németországi jelenlétének 100. évfordulóját. Az alkalmazottakat kedd reggel tájékoztatták a leépítésekről.

A vállalat stratégiája, amely a népszerű modelleket – mint a Fiesta és a Focus – elektromos SUV-kra, például az Explorerre és a Caprira cserélte, az elvártnál gyengébben teljesített Európában.

Németországban az új gépjárművek forgalomba helyezése 14,3 százalékkal esett vissza 2024-ben az előző évhez képest. Az elmúlt évtizedben a Ford piaci részesedése a korábbi közel 7 százalékról 3 százalék alá zuhant, ahonnan csak szerény mértékben, 4,5 százalékra tudott visszakapaszkodni – olvasható a motor1.com oldalán.

Ezzel szemben a Ford amerikai stratégiája továbbra is erős. A vállalat 2024-ben 2,08 millió járművet értékesített, ami 4,2 százalékos növekedést és 2019 óta a legjobb teljesítményt jelenti. Az elektromos és hibrid modellek népszerűségre tettek szert az Egyesült Államokban, miközben az F-150-es pick-up továbbra is dominál, mint a piac hosszú ideje legkeresettebb modellje.