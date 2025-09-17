Csaknem hét évtized után lezárul egy korszak a Ford történelmében: ahogyan azt a hét elején egy, az alkalmazottaknak küldött belső levélben megerősítették, az amerikai gyártó 70 év után lebontja az „Üvegház” néven ismert globális központját, de mindezt fenntartható formában tervezik, a telket pedig parkká alakíthatják át.

Még 1953-ban kezdődtek az építési munkálatok, végül 1956. szeptember 26-án nyitotta meg a kapuit a deadborni, 12 emeletes létesítmény, melynek tetején egy luxuslakás kapott helyet.

Az új központot nem a meglévő helyén, hanem a mostanitól alig több mint 1,5 kilométerre húzzák fel. Az elképzelések szerint egy olyan termékfejlesztési komplexumot alakítanak ki, ahol a mérnöki, a tervezői és a technológiai munka is összpontosul majd, és ezzel együtt több ezer dolgozó kerül egy helyre. Az új központ létesítéséről egyébként nem most, hanem akkor döntöttek, amikor a Fordnál szigorúbb keretek közé szorították a home office feltételeit, melyek értelmében a dolgozóknak legalább heti négy napot az irodában kell tölteniük.

Az új központ épülete kétszer akkora, azaz nagyjából 195 ezer négyzetméteres lesz, és „14 ezer alkalmazott lesz 15 percnyi sétára tőle”. A munkálatok nagy részére még az idén, a költözésre pedig 2026 közepén sor kerül, de az új komplexum véglegesen 2027-ig készül el.