Tavasszal lépett aktív szakazába az a munka, amelynek célja az volt, hogy a VII. kerületi Dohány utcában ne akadjanak el a trolik. A menetirány szerinti jobb oldalon parkolási tilalom lépett életbe, kerékpársávot is kialakítottak.

Ezen a szakaszon csak tavaly több mint 700 alkalommal akadtak el járatok, így indokoltnak tűnt az intézkedés. Csakhogy egy friss Facebook-bejegyzés szerint a gyakorlatban hiába a tiltás, az autók állnak végig a jobb oldalon. „Ami itt látszik, az totális káosz, és a jobbító intézkedés teljes lenullázása” – írta a poszt szerzője.

A Hvg-nek az önkormányzat azt írta, hogy a kép készítésének idején munkatársaik éppen egy kerületi nagyrendezvény biztosítását végezték, és kevesebb figyelmet tudtak fordítani erre területre. Amint értesültek a helyzetről, megkezdték a szabálytalanul várakozó gépjárművek okozta helyzet megszüntetését.

Az önkormányzat arról is írt, hogy a forgalmi rend átalakítása még nem ért teljesen véget, új táblák és parkolást gátló oszlopok kihelyezése zajlik. A május végéig tartó türelmi időszak óta rendszeresen ellenőriznek, eddig csaknem 90 esetben intézkedtek a szabálytalanul parkolókkal szemben.