Manapság szinte minden új autóban le tudjuk olvasni a műszeregységről vagy a menüből a guminyomást, sőt, egyes helyeken még hőmérsékleti adatokkal is találkozhatunk. Ezen szenzorok jó ideje megtalálhatóak az autóiparban, a dolgot azonban bőven tovább vitte már a Pirelli. Az olaszok már a 2010-es évek eleje óta fejlesztik Cyber Tyre nevű találmányukat, melynél a gumi belseje tartalmaz szenzorokat, és ezek az adatok érkezhetnek meg az autóhoz.

A Pirelli a Bosch Engineering szakembereivel karöltve képes már olyan gumit gyártani, mely egy halom adatot (gumihőmérséklet, nyomás, gyorsulás, nedvesség) begyűjt, lefuttat és elemez a saját szoftverén, majd küldi a lényeget tovább a jármű rendszerének. Ha még többet meg szeretnél tudni a technológiáról, ajánljuk a Vezess exkluzív cikkét, melyben a Pirelli mérnökeit is kérdeztük mindezekről:

A kapott adatokból az autó felkészülhet, kiszamolhatja a tapadást és szabályozhatja például a kerekekre jutó nyomatékot.

A technológia egyelőre nincs jelen igazán sok márkánál, pedig egészen remekül hangzik. A Lotus, az Audi, a McLaren és a Pagani mellé újabb gyártóként az Aston Martin csatlakozott, mint a Pirelli hivatalos Cyber Tyre-partnere. A felek közölték, mind az Aston Martin, mind a Pirelli elkötelezett a további technológiai lépés mellett, melyet ez az abroncs is jelent.